الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء المؤتمر الصحفي لـ"الوطنية للانتخابات" لإعلان نتيجة جولة الإعادة في 19 دائرة

الهيئة الوطنية للانتخابات
بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ 19 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والتي أجريت يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٤ و٢٠٢٥/١٢/٢٥ بالخارج ويومي السبت والأحد ۲۷ و٢٠٢٥/۱۲/۲۸ داخل جمهورية مصر العربية. 
وأجريت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية الملغاة  داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، يتنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب.

وذلك في الدوائر الآتية:
محافظة الجيزة

الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة
- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة
ومقرها مركز أبشواي.
- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح
- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - 
الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم 
الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة 
الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا 
الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا 
الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة 
الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام. 


محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا 
الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص 
الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي 
الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.


محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل
محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - 
الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

 

