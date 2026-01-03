لتفادي الزحام، الوطنية للانتخابات تدعو لتحميل تطبيقها لمعرفة الكثافات التصويتية

18 حجم الخط

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 28 شكوى انتخابية من عدد من المحافظات، جرى التعامل معها وفحصها على الفور، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية.

وتوزعت الشكاوى بواقع 10 شكاوى بمحافظة الجيزة، و9 شكاوى بمحافظة المنيا، و4 شكاوى بمحافظة البحيرة، إلى جانب شكوى واحدة بكل من أسوان وأسيوط والأقصر، فضلًا عن شكويين بمحافظة الفيوم.

وبحسب الفئات العمرية، سجلت الشكاوى 6 حالات للفئة من 18 إلى 30 عامًا، و6 حالات للفئة من 31 إلى 40 عامًا، و9 حالات للفئة من 41 إلى 50 عامًا، و5 حالات للفئة من 51 إلى 60 عامًا، فيما سجلت حالتان لمن تجاوزوا 60 عامًا. كما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من الذكور 23 شكوى مقابل 5 شكاوى للإناث.

وتقدمت ثلاثة أحزاب سياسية بعدد من الشكاوى، شملت شكوى واحدة لحزب الجبهة الوطنية، وخمس شكاوى للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وشكوى واحدة لحزب حماة الوطن.

وتركزت غالبية الشكاوى حول عدم تمكين المندوبين أو الوكلاء من حضور اللجان، حيث جرى التنبيه والتأكيد على أن الوكيل يحق له المرور فقط، بينما يحق للمندوب الحضور أثناء عملية الاقتراع، وعلى الفور تم تمكين جميع المندوبين من أداء دورهم والتأكد من عدم استمرار تلك الشكاوى.

وفيما يتعلق بشكوى حزب حماة الوطن، والتي تضمنت مزاعم بوجود كتلة تصويتية مرتفعة وعدم تمكين بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في اللجان أرقام 28 و29 و32 و33 بمحافظة المنيا، تم التواصل مع رؤساء اللجان المختصة، والتأكد من عدم وجود أي كتل تصويتية غير طبيعية، كما جرى التنسيق مع رئيس اللجنة العامة لمتابعة هذه اللجان وتيسير كافة إجراءات الاقتراع أمام الناخبين.

وأكدت المتابعة اليومية من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية أن المشهد الانتخابي يسير بصورة مرضية، مشيرة إلى أن الكثافات التصويتية تتركز بشكل طبيعي في مسقط رأس بعض المرشحين، مع التأكيد على أن صندوق الاقتراع هو الفيصل ويعكس وعي المواطنين واختياراتهم الحرة.

كما رصدت المتابعة حرصًا ملحوظًا من الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية، لاسيما المرأة المصرية، التي سجلت حضورًا فاعلًا خلال أيام التصويت.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين إلى تحميل التطبيق الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة، والذي يتيح التعرف على الكثافات التصويتية داخل اللجان قبل التوجه إلى مقار الاقتراع، بما يسهم في التيسير على الناخبين وتقليل التكدس داخل اللجان.

كما أكدت الهيئة استمرار تلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار اليوم عبر الخط الساخن رقم (19826)، للتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو معوقات قد تواجه المواطنين أو أطراف العملية الانتخابية، في إطار حرصها على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها في أجواء منظمة وشفافة.

