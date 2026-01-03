الوطنية للانتخابات: تلقينا 28 شكوى باليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الملغاة

18 حجم الخط

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لمتابعة مجريات اليوم الأول من التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة من قبل المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهبئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت 28 شكوى انتخابية عبر الخط الساخن.

وحول تفاصيل الشكاوي، أوضح خلال المؤتمر الصحفي: 15 شكوى توجيه ناخبين من خارج المقر، وتم التعامل معها بتوجيه رؤساء اللجان العامة للتأكد من عدم تواجد هذه الظاهرة أو التعامل معها باتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

وأشار إلى تلقي 5 شكاوى بشأن عدم السماح بالمندوبين بالدخول، موضحا أن المندوب هو من يحمل تفويض من رئيس لجنة المتابعة ويكون مقيد باللجنة الفرعية المقرر الحضورفيها ودوره المتابعة خلال عملية الاقتراع، وتم التعامل مع هذا الشكاوى بالاتصال برؤساء اللجان الفرعية وتمكين كافة المندوبين من الدخول وإزالة أسباب الشكوى.

وأوضح أن هناك 5 شكاوى تتعلق بوجود ازدحام وكثافات انتخابية أمام اللجان، وتم الدفع بالموظفين الإداريين وأعضاء الهيئات القضائية لسحب تلك الكثافات والتيسير على الناخبين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشار إلى ثلاثة شكاوى رشاوى انتخابية، وتم اتخاذ اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيدا بالجهد الذي تبذله وزارة الداخلية والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للعمل على إزالة أسباب الشكاوى.

