البرازيل تعترف بديلسي رودريجيز كرئيسة انتقالية لفنزويلا بعد اختطاف واشنطن لمادورو

اعتقال مادورو، أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أنها تعترف بنائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز كرئيسة انتقالية لفنزويلا، في غياب الرئيس نيكولاس مادورو الذي احتجزته القوات الأمريكية في عملية عسكرية واسعة النطاق.



وقالت السكرتيرة التنفيذية للخارجية البرازيلية، ماريا لورا دا روشا، في مؤتمر صحفي: "بسبب غياب الرئيس الحالي مادورو، تشغل نائبة الرئيس (ديلسي رودريجيز) المنصب كرئيسة انتقالية، وفقًا للدستور الفنزويلي".



وأكدت أن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي "سيلاك CELAC " ستعقد اجتماعًا طارئًا، لتحديد موقف مشترك من "الهجوم الأمريكي" على فنزويلا.



يأتي هذا الموقف البرازيلي، تحت قيادة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كأول اعتراف رسمي إقليمي برودريجيز كرئيسة انتقالية، وسط إدانة شديدة للعملية الأمريكية التي وصفتها برازيليا بـ"انتهاك خطير للسيادة"، وبذلك البرازيل أصبحت أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بها صراحة في هذا الدور.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد تم احتجازهما ونقلهما خارج البلاد.

وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نفذها عناصر من وحدة دلتا فورس الخاصة.



في المقابل، زعمت السلطات الفنزويلية، أنها لا تعلم مكان مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة.

ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.



وصف عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما أكدت الإدارة الأمريكية أن مادورو سيُحاكم.



وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها تقديم التماس إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

