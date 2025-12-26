السبت 27 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوجها والتخلص من جثته في الشارع بأكتوبر

 نجحت قوات البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة في القبض على ربة منزل وعشيقها، المتهمين بقتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

جاء ذلك عقب جهود مكثفة لفرق البحث في فك لغز العثور على المجني عليه، حيث تم فحص كاميرات المراقبة وتحليل التحريات، مما أسفر عن تحديد هوية المجني عليه وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عامًا وعشيقها، 45 عامًا، في ارتكاب الجريمة.

 

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجني عليه بدافع ارتباطهما معًا، حيث ارتكبوا الجريمة داخل مسكنه، ثم قاما بنقل الجثمان وإلقائه في الشارع لإخفاء معالم الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود آثار اعتداء على الجثمان. 

وبالتحري وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المجني عليه وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عامًا وعشيقها، 45 عامًا، في ارتكاب الجريمة.

وعقب مواجهة المتهمين، اعترف كلاهما بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبطهما لتقديمهما للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول داخل ترعة بالدقهلية

انتشال آخر جثة لسيدة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار

البحث الجنائي قسم شرطة أكتوبر أجهزة الأمن محضر

