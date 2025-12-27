أثناء ذهابه للامتحان، قرارات عاجلة في مصرع طالب دهسته سيدة بأكتوبر

18 حجم الخط

طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في مصرع طالب دهسته سيدة أثناء عبوره للطريق في منطقة أكتوبر، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.



سيدة تدهس طالبا وتتسبب في وفاته

البداية كانت بتلقى مساعد الوزير لـ أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد بمصرع شخص في حادث تصادم بدائرة قسم أكتوبر.

وعلى الفور كلف رئيس قطاع أكتوبر العميد أحمد نجم، رئيس مباحث أكتوبر المقدم محمد راغب، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي تقودها ربة منزل، 40 سنة، تسير بسرعة جنونية، صدمت طالب، 22 سنة، أثناء عبوره نهر الطريق حيث كان ذاهبا إلى الامتحان، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

حوادث الطرق الأكثر وقوعا في العالم بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

