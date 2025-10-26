الأحد 26 أكتوبر 2025
رسميا، كاتي بيري تعلن علاقتها برئيس وزراء كندا السابق (فيديو)

كاتي وجاستن، فيتو

أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، علاقتها العاطفية برئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو، بشكل رسمي بعد شهور من الشائعات والتكهنات.

واختارت بير ي، الإعلان عن علاقتهما العاطفية هي وجاستن، مساء أمس، حيث خرج الثتائي في موعد غرامي في العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بعيد ميلاد كاتي الخامس والأربعين.

كاتي بيري تقبل الأرض بعد عودتها من الفضاء

 في سياق متصل، نشرت عدد من المواقع الصحفية لحظة إطلاق الصاروخ الفضائي، الذي يحمل أول طاقم نسائي كامل للفضاء، ومن ضمنهن المغنية كاتي بيري.

 

 وفي أول رد فعل لـ كاتي بيري، بعد عودتها من رحلتها الفضائية، سجدت المغنية الأمريكية، على الأرض، وقبلتها، تعبيرًا عن فرحتها بعودة الصاروخ الفضائي إلى الأرض بسلام.

 وشهد الصاروخ الفضائي انطلاقة ناجحة، ليصعد إلى الفضاء، ويعود مجددا إلى الأرض بسلام.

رحلة كاتي بيري إلى الفضاء

وانطلقت رحلة كاتي بيري بصحبة أول فريق نسائي يذهب إلى الفضاء، والذي يضم كلا من جايل كينج، ولورين سانشيز، وعائشة بوي، وأماندا نجوين، وكيريان فلين.

تفاصيل رحلة كاتي بيري إلى الفضاء

وعبرت كاتي بيري عن سعادتها بمشاركتها في تلك الرحلة التاريخية، من خلال نشرها صورة لها ببذلة الفضاء الزرقاء برفقة زميلاتها في الرحلة، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أول طاقم نسائي بالكامل في الفضاء

وكانت شركة الفضاء "بلو أوريجين" المملوكة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، أعلنت منذ شهور أن المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري وخمس نساء أخريات، بينهن خطيبة بيزوس لورين سانشيز، سيسافرن إلى الفضاء.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الرحلة ستكون الحادية عشرة لـ"بلو أوريجين"، التي تسيِّر رحلات سياحية فضائية منذ سنوات عدة، بواسطة صاروخها "نيو شيبرد"، ونفذت أول رحلة مدارية لها في يناير الماضي عن طريق صاروخها الجديد "نيو جلين".

التنافس مع "سبيس إكس"

ومع هذا الصاروخ يسعى بيزوس إلى دخول السوق الجديدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية التجارية والعسكرية إلى المدار بالإضافة إلى مركبات ورواد فضاء، والتنافس تاليا مع "سبيس إكس".

وتشارك في الرحلة إلى جانب كاتي بيري، المنتجة السينمائية كيريان فلين، وأماندا نجوين، مؤسِسة منظمة غير حكومية تُعنى بمكافحة العنف الجنسي.

وسبق لـ"بلو أوريجين" أن نقلت 52 شخصًا، بينهم مشاهير آخرون مثل وليام شاتنر، الذي أدى دور الكابتن كيرك في سلسلة أفلام "ستار تريك"، فوق خط كارمان الذي يرسم حدود الفضاء على ارتفاع مئة كيلومتر بحسب اتفاقية دولية.

 

انعدام الجاذبية

وخلال هذه التجربة التي تستغرق دقائق عدة، يستطيع الركاب ترك مقاعدهم ليطفوا لبضع لحظات في حالة انعدام الجاذبية.

وينطلق الصاروخ الآلي بالكامل عموديا وتنفصل الكبسولة عنه في الفضاء، قبل أن تعود إلى الأرض على أن تبطئ سرعتها مظلات كبيرة وصواريخ كابحة.

وتنافس "بلو أوريجين" في هذا النوع من الرحلات دون المدارية شركة "فيرجين جالاكتيك" التي توفر تجربة مماثلة.

