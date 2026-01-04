"القابضة للنقل البحري والبري" ترفض عرضًا إماراتيًّا لبيع حصتها في الإسكندرية لتداول الحاويات

18 حجم الخط

كشفت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن التطورات الجديدة بشأن عرض الشراء المقدم من شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدنج ليميتد الإماراتية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% من رأس المال المصدر للشركة.

وأشارت الشركة في بيان لها للبورصة المصرية اليوم الأحد، إلى أنها تلقت خطابًا من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أكدت فيه عدم رغبتها في بيع أي من الأسهم المملوكة لها في رأسمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وأوضحت الشركة أن هذا البيان يأتي في إطار الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها في سوق الأوراق المالية، والحرص على إحاطة المتعاملين بكافة المستجدات الجوهرية المتعلقة بهيكل الملكية والعروض المحتملة على أسهمها.

تجدر الإشارة الى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أنشطة عالية الربحية ومولدة للدخل، ولديها ميزانية مالية قوية وحققت صافي نقدي يبلغ 9.7 مليار جنيه مصري حتى يونيو 2025.

وتأسست شركة الإسكندرية لتداول الحاويات عام 1984، وهي مدرجةٌ في البورصة المصرية منذ 1995، وتتمتع بسعة إجمالية للحاويات تبلغ 1.5 مليون حاوية نمطية، مع إجمالي حاويات تمت مناولتها بلغ 1.07 مليون حاوية نمطية، بمعدل تشغيل 71% وذلك في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 (العام المالي 2024-2025).

