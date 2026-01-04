الأحد 04 يناير 2026
اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في أولى جلسات العام الجديد

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في الساعى الأولى من بداية جلسات العام الجديد 2026.

 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52%  عند مستوى 41609 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 51568 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34%  عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61%  عند مستوى 4658 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14%  عند مستوى 13165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12%  عند مستوى 17462 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% عند مستوى 4597 نقطة.

 

 

آخر جلسات عام 2025

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات آخر جلسات العام 2025. وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 17425 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة

