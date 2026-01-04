الأحد 04 يناير 2026
انتخابات النواب، إقبال متوسط على لجنة الرحمانية بجولة الإعادة في دائرة المنتزه

شهدت انتخابات دائرة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد، إقبالا متوسطا من قبل كبار السن والسيدات بالمحافظة خلال جولة الإعادة بالدائرة.

وحرص الناخبين على الاصطفاف أمام لجنة مدرسة الرحمانية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصناديق الاقتراع وسط تواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه، والمقرر عقدها يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، ويتنافس فيها مرشحان على مقعد واحد. 

 

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزه أول وثان وثالث.  

كما أعلنت المحافظة عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزه أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة سير الاستعدادات والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ خلال يومي الانتخابات. 

ومن أجل راحة الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وجّه المحافظ بتخصيص أماكن للاستراحة داخل المقار الانتخابية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لتسهيل حركتهم وضمان مشاركتهم دون أي معوقات.  

