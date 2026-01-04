توافد السيدات على لجان عزبة الرحمانية بدائرة المنتزه بالإسكندرية

18 حجم الخط

فتحت لجان الدائرة الأولى، المنتزه، بمحافظة الإسكندرية بمدرسة عزبة الرحمانية، أبوابها لليوم الثاني والأخير خلال جولة الإعادة، وسط توافدًا ملحوظًا من كبار السن والسيدات.

إعادة دائرة المنتزه

وتجرى جولة الإعادة على مقعد واحد بين اثنين من مرشحي حزب حماة الوطن، الحاصلين على أعلى الأصوات عقب إعادة الانتخابات على ذات المقعد بين 27 مرشحًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق فوز ثلاثة مرشحين آخرين عن الدائرة نفسها، فيما أحالت المحكمة الإدارية العليا قرارات الفوز إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية.

انتخابات مجلس النواب

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الاولي 1,263,604 ناخبين.

وبلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة 35,591 ناخبًا، بنسبة مشاركة بلغت نحو 4%.

وجاءت أعلى الأصوات لكل من هشام الرحماني بعدد 12,835 صوتًا، يليه عطا سليم بـ6,547 صوتًا، ثم القبطان هاني بـ6,080 صوتًا، فيما يترقب المرشحون نتيجة تصويت المصريين في الخارج.

