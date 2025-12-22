جبته لنفسك يا درش.. تفاصيل “خناقة” علاء مبارك ومصطفى بكري.. نجل الرئيس الأسبق يرد على مزاعم تهريب أموال والده إلى إسرائيل.. والإعلامي ينفي الاتهامات ويؤكد: فريد الديب اعتذر لي

18 حجم الخط

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حقيقة ما تم تداوله إعلاميًا وعلى لسان الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري بشأن مزاعم تتعلق بتهريب أموال الرئيس الأسبق إلى إسرائيل عبر مدينة شرم الشيخ.

وأوضح علاء مبارك أن الإعلامي والبرلماني أورد في كتابه المعنون "الجيش والثورة.. قصة الأيام الأخيرة" ما يفيد بوجود علاقة وُصفت بأنها "عالمية" بين الرئيس الراحل حسني مبارك وعدد من المؤسسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هناك معلومات – بحسب ما ورد في الكتاب – كانت قيد التحقيق حول قيام مبارك وأسرته بتهريب أموال إلى إسرائيل.

وجاء ذلك رغم نفي البرلماني، خلال ظهوره على قناة "العربية"، أنه قال أو كتب مثل هذه التصريحات. إلا أن علاء مبارك نشر مقتطفات من الكتاب نفسه، مؤكدًا أنها تتضمن هذه العبارات بشكل صريح.

إدعاءات تهريب أموال مبارك إلى إسرائيل، فيتو

وفي تدوينة له، أشار علاء مبارك إلى أن ما ورد في الكتاب يتعارض مع النفي العلني الذي صدر لاحقًا، معتبرًا أن عرض هذه الصفحات يوضح للرأي العام حقيقة ما كُتب ونُشر سابقًا، خاصة وأن هذه الادعاءات – بحسب تعبيره – تمس سمعة والده.

وأضاف علاء مبارك أن من حقه الرد وتوضيح الأمر، لا سيما عندما تتعلق المزاعم بالرئيس الراحل، مؤكدًا أن عرض النصوص الواردة في الكتاب يأتي في إطار توضيح الوقائع دون اجتزاء.





ونشر علاء مبارك صورة لصفحات من كتاب "الجيش والثورة.. قصة الأيام الأخيرة"، والتي جاء في إحداها: "كانت العلاقة بين مبارك وعدد من المؤسسات الإسرائيلية علاقة من نوع عالمي، وكان الإسرائيليون لديهم ثقة كبيرة في الرئيس السابق، وكان حسين سالم هو حلقة الوصل في هذه العلاقة، وقد ترددت معلومات لا تزال قيد التحقيق لدى مكتب النائب العام المصري بأن مبارك وأسرته هربوا أموالًا ضخمة إلى إسرائيل، كما أن تحقيقات إسرائيلية تجرى حول ذلك الأمر أيضًا."

كما ورد في صفحة أخرى من الكتاب: "كان الرئيس السابق يتردد على شرم الشيخ، التي لم تكن مجرد منتجع، بل مركزًا للانطلاق نحو شبكة تهريب أموال إلى إسرائيل وغيرها، وفقًا لما تتداوله المعلومات، والتي – إن ثبتت – كان من شأنها إحداث جدل واسع."

من جانبه، كان الإعلامي مصطفى بكري قد أكد، خلال ظهوره على قناة "العربية"، أن هذه العبارات لا تعبر عن موقفه، مشيرًا إلى أن المحامي فريد الديب – بحسب قوله – قد تراجع عن أقوال سابقة واعتذر له، وأكد أمام الرأي العام أنه لم تصدر عنه مثل هذه التصريحات.

