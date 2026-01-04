“عناقيد النور”، معرض تشكيلي جديد للفنان رضا خليل إهداء لروح خيري شلبي

18 حجم الخط

تستعد قاعة "آرت كورنر" بالزمالك لاستقبال أحدث تجارب الفنان التشكيلي رضا خليل، في معرضه الجديد الذي يحمل عنوان "عناقيد النور"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 يناير 2026، والمعرض يمثل حالة خاصة من البوح الفني، حيث يأتي إهداء لروح الأديب الكبير الراحل خيري شلبي، ويستمر في استقبال الجمهور حتى نهاية الشهر الجاري.

معرض عناقيد النور

وكشف الفنان رضا خليل عن كواليس المعرض، واصفًا عام 2025 بأنه كان عاما ثقيل وخانق، تلاحقت فيه الأزمات من قصف وتجويع في غزة وبيروت، إلى تقلبات المناخ والأوبئة المتحورة، وصولا إلى التفاصيل الشخصية المؤلمة كرحيل الأصدقاء.

وقال خليل: "في هذا العام لم أستطع رسم الزهور أو الفتيات الجميلات، فقد كانت الروح تختنق بالكوابيس ونوبات الحزن رغم طبيعتي المتفائلة. لذا أقدم نتاج هذا الجهد المضن استلهاما من أديب البسطاء خيري شلبي، الذي برع في كشف دهاليز القاهرة القديمة، واخترت (عناقيد النور) عنوانا لمعرضي ليكون طاقة إيجابية وسط أجواء الحياة الضبابية."

رضا خليل يستضيف 5 فنانات بمعرضه

وترسيخًا لقيمة العطاء التي تعلمها من أساتذته، وحرصًا على مبدأ "البيت يساع من الحبايب ألف"، قرر رضا خليل استضافة خمس فنانات تشكيليات يقدمن رؤى فنية متميزة ومستقلة داخل أروقة المعرض، وهن الدكتورة هالة عبد المنعم المتخصصة في فن الـ (Object)، والتي تعود بقوة بعد فترة انقطاع، حيث يصفها خليل بأنها "فنانة ولدت كبيرة" وتستحق أعمالها التأمل والاستمرارية.

والفنانة حنان عبد الله والتي تشارك بمجموعة تحت عنوان "المتلونون"، وتقدم لغة تعبيرية قوية بأسلوب فني وفلسفي خاص ينسجم مع شخصيتها، بالمشاركة مع الفنانة جورجيت فهمي، وهي فنانة ونحاتة برعت في فن "النحت البارز" والميدالية، وتتسم أعمالها بالبراءة الممتزجة بخفة الظل والمهارة التقنية العالية.

مع دعاء البيك، وهي ابنة الإسماعيلية وأحد الوجوه البارزة في أتيليه الإسكندرية، وتتأرجح أعمالها بين الكلاسيكية والتأثيرية برصانة ورومانسية حالمة، كما تشارك الفنانة نورا سالم والتي تمثل صوت الشباب كما وصفها الفنان رضا خليل، حيث تمزج بين "البوب آرت" والمدرسة التعبيرية بتلقائية لافتة وروح قوية.

ويختتم الفنان رضا خليل رؤيته للمعرض بوصفه محاولة للتمسك بالضوء في زمن يتقن صناعة العتمة، داعيا الجمهور لمشاركته هذه الرحلة الإنسانية والفنية.

