افتتاح معرض "ألف وجه ووجه" بجاليري المشهد (صور)

افتتح جاليرى المشهد بالزمالك، معرض "ألف وجه ووجه" للفنان الدكتور أحمد رجب صقر، مساء أمس، بحضور كل من محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والفنان طارق الكومى نقيب التشكيليين، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق، وغيرهم.

معرض ألف وجه ووجه

وقال أحمد رجب صقر إن "مفهوم الوجه بالنسبة لي كمفهوم جورج زيمل الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني، حيث قال “اهتم بالوجه كسطح للتفاعل الاجتماعي يمثل نقطة التقاء بين الذاتي والموضوعى، حيث تظهر الأفعال الأولية كالحب والكراهية وتطور لتشكل الأشكال الاجتماعية، أرى الوجه كنقطة تماس بين الفرد والمجتمع، فهو ليس مجرد ملامح بل هو امرأة للروح ومسرح للتبادل الإنساني وعنصرا لفهم الفرد وتأثير البنى الثقافية عليه وتلك العلاقة الجدلية كانت الحافز والمحرك لهذه التجربة”.

الفنان إيهاب اللبان

كما قال الفنان إيهاب اللبان، معد المعرض، إن الفنان الكبير أحمد رجب صقر يأخذنا فى رحلة بصرية وتأملية تستكشف الوجه الإنساني بوصفه حقلا للذاكرة والهوية والتعبير الوجودي حيث تتحول الملامح إلى أثر والملامس إلى ذاكرة، تتعدد الوجوه وتتماهى بين حضور وقناع بين ما يرى وما يحس يتحول فيها الوجه الإنساني إلى مساحة مفتوحة للرمز والدلالة عبر معالجات تشكيلية تختزل وتكثف.

وأوضح إيهاب اللبان، يعتمد صقر على اللون الصريح كونه محفزا بصريا أوليا يقود المتلقى إلى عالم مشحون بالروحانية كى يقود الرؤية ويوقظ الوجدان، تتقاطع فيها الفطرة مع الاختزال ويطل منها التراث المصرى بروحه العميقة فى صياغة معاصرة، يدعونا لها الفنان أحمد رجب صقر للتأمل فى تعددية الوجوه باعتبارها انعكاسا لتعدد التجارب الإنسانية كما لو أن كل وجه مرآة لوجه آخر.

