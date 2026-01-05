ياسر إبراهيم يسجل هدف التقدم الثاني لمصر أمام بنين

18 حجم الخط

سجل ياسر إبراهيم هدف منتخب مصر الثاني في مرمى بنين في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025

هدف ياسر إبراهيم جاء من ضربة رأس قوية

ملخص الشوط الثاني للمباراة

جاءت بداية الشوط الثاني أكثر حذرًا من جانب الفريقين، وشهدت انحسار اللعب في منطقة وسط الملعب مع أفضلية نسبية لصالح منتخب مصر، ومحاولات هجومية على استحياء باتجاه مرمى بنين

وتشهد الدقيقة 52 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني لكنها مرت من الجميع.

وأهدر رامي ربيعة أخطر فرص المباراة في الدقيقة 56 بعدما وصلته الكرة داخل الست ياردات أمام مرمى بنين وسددها ربيعة لكنها ارتطمت بالحارس البنيني وعلت العارضة وسط دهشة لاعبي الفريقين

وفي الدقيقة 59 يدخل إمام عاشور وزيزو بدلا إبراهيم عادل وتريزيجيه

وتشهد الدقيقة 70 الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق مروان عطية من كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد هاني لتمر من الجميع لتصل إلى مروان عطية الذي سدد كرة بباطن القدم لتسكن الشباك معلنةً عن الهدف الأول لمنتخب مصر

وفي الدقيقة 83 يسجل منتخب بنين هدف التعادل من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بنين ارتطمت بالدفاع ليحاول الشناوي إبعاد الكرة لتصل إلى جوديل دوسو الذي سددها داخل الشباك.

