الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ياسر إبراهيم يسجل هدف التقدم الثاني لمصر أمام بنين

ياسر إبراهيم، فيتو
ياسر إبراهيم، فيتو
18 حجم الخط

سجل ياسر إبراهيم هدف منتخب مصر الثاني في مرمى بنين في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 

هدف ياسر إبراهيم جاء من ضربة رأس قوية 

 

ملخص الشوط الثاني للمباراة

جاءت بداية الشوط الثاني أكثر حذرًا من جانب الفريقين، وشهدت انحسار اللعب في منطقة وسط الملعب مع أفضلية نسبية لصالح منتخب مصر، ومحاولات هجومية على استحياء باتجاه مرمى بنين

وتشهد الدقيقة 52 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني لكنها مرت من الجميع.

 

وأهدر رامي ربيعة أخطر فرص المباراة في الدقيقة 56 بعدما وصلته الكرة داخل الست ياردات أمام مرمى بنين وسددها ربيعة لكنها ارتطمت بالحارس البنيني وعلت العارضة وسط دهشة لاعبي الفريقين 

وفي الدقيقة 59 يدخل إمام عاشور وزيزو بدلا إبراهيم عادل وتريزيجيه

وتشهد الدقيقة 70 الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق مروان عطية من كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد هاني لتمر من الجميع لتصل إلى مروان عطية الذي سدد كرة بباطن القدم لتسكن الشباك معلنةً عن الهدف الأول لمنتخب مصر 

وفي الدقيقة 83 يسجل منتخب بنين هدف التعادل من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بنين ارتطمت بالدفاع ليحاول الشناوي إبعاد الكرة لتصل إلى جوديل دوسو الذي سددها داخل الشباك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر بنين ياسر إبراهيم أمم أفريقيا 2025 مصر ضد بنين

مواد متعلقة

فرحة ما تمت، صدمة الجماهير المصرية بعد تعادل بنين أمام الفراعنة في أمم أفريقيا (فيديو وصور)

منتخب مصر يتقدم بهدف أمام بنين بعد 75 دقيقة

منتخب مصر يبحث عن هدف التقدم أمام بنين بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الجابوني بيير أتشو حكما لمباراة منتخب مصر ضد بنين في كأس أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

مصر وبنين يتجهان للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي أمام بنين

مأساة في حلوان، وفاة طفلتين وإصابة الثالثة في حريق بشقة سكنية

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية