تفاصيل لقاء نقيب المحامين ومحافظ السويس

التقى الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، واللواء الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، وذلك لبحث سبل إنهاء أزمة أرض الملاعب الخاصة بنقابة السويس الفرعية، والعمل على الوصول إلى حلول عاجلة تُحقق مصلحة النقابة.

وفي السياق ذاته، عقد النقيب العام لقاءً موسّعًا ضم أشرف فاروق، نقيب محامي السويس، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، لمناقشة تفاصيل الأزمة وآليات سرعة حسمها، بما يضمن الحفاظ على حقوق النقابة من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، وبما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة والمحامين.

وضع ضوابط وشروط لقيد المحامين

وفي مستهل كلمته، أكد عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين تقبل كل من حصل على ليسانس الحقوق، على عكس العديد من المؤسسات والهيئات التي تضع شروطًا محددة للقبول، لافتًا إلى أن الأعداد الكبيرة المنضمة للنقابة تمثل تحديًا، الأمر الذي يستوجب وضع ضوابط وشروط للقيد أسوة بباقي مؤسسات الدولة، حفاظًا على هيبة المهنة وقيمة المحامي.

ميزانيات المحامين

كما قرر الاجتماع عرض ميزانيات النقابات على الجمعيات العمومية قبل موعد الانتخابات، بما يتيح للمحامين الاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها أثناء العملية الانتخابية.

