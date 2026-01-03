السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حصاد الدور الأول بالدوري الإنجليزي، أرسنال الأكثر فوزا والأقل هزيمة

أرسنال
أرسنال
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يعد أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي أكثر فرق البريميرليج تحقيقا للانتصارات بعدد 14 مباراة بعد الدور الأول وقبل انطلاق منافسات الدور الثاني.

ويأتي مانشستر سيتي كثاني أكثر الفرق بالدوري الإنجليزي تحقيقا للانتصارات بواقع 13 مباراة ويليه أستون فيلا بواقع 12 مباراة ثم ليفربول بعدد 10 مباريات.

 

كما يعد أرسنال أقل فرق الدوري الإنجليزي تعرضا للهزيمة بعدما تلقى الخسارة في مباراتين فقط خلال الدور الأول ويليه مانشستر سيتي وأستون فيلا وسندرلاند بواقع الخسارة في 4 مباريات لكل منهما.

 

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي قبل إنطلاق مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ 20 والدور الثاني من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح مباريات الدور الثاني 


1- أرسنال 45 نقطة
2- مانشستر سيتي 41 نقطة
3- أستون فيلا 39 نقطة
4- ليفربول 33 نقطة
5- تشيلسي 30 نقطة
6- مانشستر يونايتد 30 نقطة
7- سندرلاند 29 نقطة
8- إيفرتون 28 نقطة
9- برينتفورد 27 نقطة
10- كريستال بالاس 27 نقطة
11- فولهام 27 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
14- برايتون 25 نقطة
15- بورنموث 23 نقطة
16- ليدز يونايتد 21 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18- وست هام 14 نقطة
19- بيرنلي 12 نقطة 
20- وولفرهامبتون 3 نقاط 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

 

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 


السبت 3 يناير 2026

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - 2:30 مساءً

برايتون ضد بيرنلي - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً

 

الأحد 4 يناير 2026

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

فولهام ضد ليفربول - 5 مساءً

توتنهام ضد سندرلاند - 5 مساءً

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي البريميرليج ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال أستون فيلا مانشستر سيتي ليفربول

مواد متعلقة

آرسنال وبرشلونة والأمم الإفريقية، مواعيد مباريات اليوم 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

النقض تفصل اليوم في 35 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان الانتخابية وتأخر محدود في فتح بعضها

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

رضا البحراوي يكشف سر اعتذاره عن حفلات أوروبا والخليج

الزمالك يحدد تسعيرة بيع ناصر ماهر وبيراميدز يرسل عرضًا رسميًا

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا