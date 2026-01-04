الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي والسيتي
تشيلسي والسيتي
18 حجم الخط

يحل تشيلسي، مساء اليوم الأحد ضيفا أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

 

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي


حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو، إستيفاو.

خط الهجوم: كول بالمر، نيتو، جواو بيدرو.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ويغيب المصري عمر مرموش عن فريقه مان سيتي، حيث يتواجد مع المنتخب المصري للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

 

ويملك مانشستر سيتي 41 نقطة، حيث تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة، بعد فوز أستون فيلا على نوتينجهام بنتيجة 3-1 مساء السبت فيما يمتلك فريق تشيلسي  30 نقطة في المركز الخامس، خلف ليفربول صاحب المركز الرابع بـ33 نقطة، فيما يتصدر آرسنال الترتيب بـ48 نقطة بعد فوزه أمام بورنموث بنتيجة 3-2.

مانشستر سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي

ويعد مانشستر سيتي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات الدور الأول.

وأحرز لاعبو مان سيتي 43 هدفا في مشوارهم في الدور الأول بالدوري الإنجليزي كأقوي خط هجوم بالبريميرليج ويليهم أرسنال بعدد 37 هدفا ثم مانشستر يونايتد بعدد 33 هدفا ويليهم تشيلسي بعدد 32 هدفا ثم ليفربول وأستون فيلا بعدد 30 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشيلسي مانشستر سيتي مانشستر سيتي وتشيلسي مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز عمر مرموش كول بالمر

مواد متعلقة

سندرلاند وبورنموث ملوك التعادل في البريميرليج قبل الدور الثاني

مانشستر سيتي الأقوى هجوما في الدوري الإنجليزي وهذا موقف ليفربول

بعد رحيل ماريسكا، من يقود تشيلسي أمام مانشستر سيتي في البريميرليج؟

تقارير تكشف البديل الأقرب لماريسكا مع تشيلسي

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

زغلول صيام يكتب: عندما تصبح عزومة صلاح القضية الأولى في الكرة المصرية؟! آخره تي شيرت ليفربول!! وحكاية الكابتن رمضان صبحي!!

باريس سان جيرمان يروج لمباراته بحفل لأم كلثوم، والمصريون يكشفون سر النادي مع الست

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

مصر وقطر يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

أدعية وعلاج النسيان في الامتحانات، رددها

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية