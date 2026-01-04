تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

يحل تشيلسي، مساء اليوم الأحد ضيفا أمام مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي



حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو، إستيفاو.

خط الهجوم: كول بالمر، نيتو، جواو بيدرو.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ويغيب المصري عمر مرموش عن فريقه مان سيتي، حيث يتواجد مع المنتخب المصري للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

ويملك مانشستر سيتي 41 نقطة، حيث تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة، بعد فوز أستون فيلا على نوتينجهام بنتيجة 3-1 مساء السبت فيما يمتلك فريق تشيلسي 30 نقطة في المركز الخامس، خلف ليفربول صاحب المركز الرابع بـ33 نقطة، فيما يتصدر آرسنال الترتيب بـ48 نقطة بعد فوزه أمام بورنموث بنتيجة 3-2.

مانشستر سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي

ويعد مانشستر سيتي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات الدور الأول.

وأحرز لاعبو مان سيتي 43 هدفا في مشوارهم في الدور الأول بالدوري الإنجليزي كأقوي خط هجوم بالبريميرليج ويليهم أرسنال بعدد 37 هدفا ثم مانشستر يونايتد بعدد 33 هدفا ويليهم تشيلسي بعدد 32 هدفا ثم ليفربول وأستون فيلا بعدد 30 هدفا.

