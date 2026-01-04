الأحد 04 يناير 2026
شطة: قرار إقامة أمم أفريقيا كل 4 سنوات كارثي وضد مصلحة القارة

علق عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على قرار "كاف" بإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات بداية من 2028.

 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، قرارًا جديدًا يخص موعد إقامة ببطولة كأس أمم إفريقيا، كل 4 سنوات بدلًا من كل عامين، بداية من عام 2028.
 

وقال "شطة" في تصريحات تليفزيونية: "ما يحدث كارثة، لا يصح أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات، هذا القرار تسبب في صدام كبير بين عيسى حياتو وجوزيف بلاتر وبلاتيني في السابق".

وشدد: "موتسيبي رضخ للأسف لرغبة الأندية الأوروبية، هذا القرار ليس في صالحنا، إفريقيا قارة مظلومة وتحتاج إلى بطولات لتطويرها".

 

وأتم: "القرار الذي تم اتخاذه حزين وليس في مصلحة القارة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يرفضه بشدة".

