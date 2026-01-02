أبرزها نجوم الهولوجرام، ساقية الصاوي تستعد لمفاجآت فنية وثقافية كبرى خلال يناير

18 حجم الخط

تستعد ساقية عبد المنعم الصاوي، لكشف عدد من المفاجآت المدوية لجمهورها خلال شهر يناير الجاري، تحت شعار “تجربة لا تتكرر”.

عودة “الست” والعندليب.. تكنولوجيا المستقبل في خدمة الفن الجميل

تتصدر تقنية “الهولوجرام” المتطورة مشهد المفاجآت؛ حيث تشير مصادر من داخل الساقية، إلى أنه من المقرر إطلاق سلسلة حفلات بتقنيات بصرية وسمعية هي الأحدث عالميًا، لإعادة إحياء روائع كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ولن يقتصر الأمر على مجرد “عرض”، بل تهدف الساقية إلى خلق تجربة غامرة تجعل المشاهد يشعر كأنه عاد بالزمن إلى عصور الفن الذهبية بلمسات مستقبلية.

لغز “النجم الغائب”.. من سيعتلي مسرح النهر؟

تسريبات قوية من داخل أروقة الساقية تتحدث عن “ضربة موسيقية” تتمثل في التعاقد مع نجم غنائي كبير ابتعد عن الأضواء لسنوات طويلة. ورغم التكتم الشديد على الاسم، إلا أن التقارير تؤكد أن ظهوره الأول سيكون من خلال “مسرح النهر”، فيما وصفه البعض بأنه سيكون “رجوع العام”.

خريطة “يناير الثقافي”: راب، صوفية، وذكاء اصطناعي

لم تكتفِ إدارة الساقية بالعروض الغنائية، بل أعدت “أجندة” متكاملة تشمل:

مهرجانات النوع الواحد: أسابيع مخصصة لموسيقى “الأندر جراوند”، “الراب”، “الإنشاد الصوفي” بأسلوب تنافسي جذاب.

المسرح التفاعلي وAI: لأول مرة، سيتم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في العروض المسرحية، مما يتيح للجمهور التدخل في مسارات القصة وتغيير النهايات بشكل لحظي.

تطوير “الماريونيت”: تحويل حفل أم كلثوم الشهير للعرائس إلى عرض سينمائي مسرحي متكامل يدمج بين الفن اليدوي والخدع البصرية.

من “رعاية الموهبة” إلى “صناعة التجربة”

وفي تصريح خاص حول هذه التحولات، أكد مصدر مسؤول بالساقية: “يناير 2026 يمثل نقطة تحول؛ فنحن ننتقل من مجرد منصة لاستضافة المبدعين إلى صناع للتجربة الفنية الكاملة. هدفنا أن يجد الزائر دهشة مختلفة في كل ركن من أركان الساقية”.

لماذا يناير؟

يأتي هذا التحرك الاستراتيجي تزامنًا مع ذروة الموسم الثقافي في مصر، وبداية إجازات منتصف العام وانطلاق معرض الكتاب، حيث تسعى الساقية لترسيخ مكانتها كأهم منبر ثقافي مستقل وقبلة أولى للشباب والمثقفين.

ويعلق أحد النقاد الفنيين على هذا الحراك قائلًا: “الساقية كانت وما زالت بوصلة الفن المستقل، وما ستقدمه في يناير هو بمثابة قبلة الحياة للمشهد الثقافي الحي في مواجهة سيطرة المنصات الرقمية”.

