لميس الحديدي: في 2026 لا مكان للقانون الدولي أمام «القوة الترامبية»

فنزويلا، علّقت الإعلامية لميس الحديدي على العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرة أن ما جرى يعكس ملامح نظام دولي جديد لا تحكمه القوانين بقدر ما تحكمه القوة الغاشمة.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، إن عام 2026 أبى أن يبدأ إلا بأحداث دولية عاصفة، مشيرة إلى أن اعتقال مادورو فجرًا من منزله بواسطة قوات دلتا الخاصة وترحيله عبر السفن الحربية الأمريكية يمثل مشهدًا غير مسبوق في العلاقات الدولية الحديثة.

«مشهد كاوبوي» وقطع للكهرباء في عاصمة فنزويلا

وأضافت الحديدي أن العملية العسكرية بدت وكأنها أحد أفلام الكاوبوي، موضحة أنه تم قطع الكهرباء عن العاصمة كاراكاس، وشن قصف عسكري عنيف على أهداف محددة، قبل أن تقتحم قوات دلتا الأبواب الحديدية وتصل إلى غرفة الرئيس الفنزويلي لاعتقاله هو وزوجته.

النفط أم الذرائع؟

وتساءلت الحديدي عن الدوافع الحقيقية للعملية، قائلة:«هل الهدف هو السيطرة على أكبر احتياطيات نفط في العالم؟ أم اتهامات ترامب التي ساقها كمبررات للتدخل العسكري؟».

وأشارت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن واشنطن ستتحكم في اختيار الرئيس القادم لفنزويلا، وأن شركات النفط الأمريكية ستعمل داخل البلاد، ما يعزز فرضية أن النفط هو جوهر المشهد.

بعد اعتقال مادورو..التاريخ يعيد نفسه العراق نموذجًا

وأكدت الحديدي أن التاريخ يعيد نفسه، وأن ما يحدث في فنزويلا يذكّر بما جرى في العراق ودول أخرى، حيث تُستخدم مبررات قانونية أو أمنية لتغطية عمليات عسكرية ذات أهداف اقتصادية واستراتيجية.

وأضافت أن فنزويلا، باعتبارها صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، تمثل موقعًا بالغ الحساسية للقوى الكبرى الساعية إلى فرض نفوذها على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت الحديدي أن الأحداث الأخيرة عمّقت الانقسام داخل المجتمع الدولي، حيث دعت بعض الدول الأوروبية إلى التهدئة والحوار ورفض التدخل الخارجي دون سند قانوني دولي، بينما أعربت دول أخرى عن مخاوفها من تداعيات العملية على استقرار أمريكا الجنوبية، التي تعاني بالفعل من أزمات سياسية وأمنية متكررة.

لميس الحديدي تتحدث عن «الحقبة الترامبية»

واختتمت الحديدي حديثها بانتقاد حاد لما وصفته بـ«الحقبة الترامبية»، قائلة:«نحن في زمن تُستخدم فيه القوة الغاشمة بعيدًا عن أي قانون دولي… تارة تُضرب إيران، وتارة تُترك إسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني في غزة، وتارة يُقال إن غزة ستحكم».

وأضافت:«لا مكان الآن للنظام الدولي، ولا للقانون الدولي، ولا للأمم المتحدة، ولا لمجلس الأمن… المكان الوحيد في هذا العالم العجيب في بداية 2026 هو المصلحة الترامبية».

وتساءلت لميس الحديدي في ختام حديثها:«من عليه الدور القادم في هذا العالم؟ لا أحد بعيد عن القوة الترامبية».

