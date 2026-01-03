عمرو أديب على أحداث فنزويلا واعتقال مادورو: ضد القوانين الدولية ومحدش فتح بُقه

18 حجم الخط

فنزويلا، أعرب الإعلامي عمرو أديب عن عدم رضاه وانزعاجه الشديد مما جرى في فنزويلا، معتبرًا أن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال عملية عسكرية أمريكية يمثل تحركًا خطيرًا يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، إن ما حدث يثير تساؤلات كبرى حول صمت المجتمع الدولي، متسائلًا:«أنت مبسوط من إيه؟ ده أمر ضد القوانين الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن..ومحدش فتح بُقه».

«ترامب أبو حنان».. وتصفيق دولي

وأشار أديب إلى أن العالم يتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره «أبو حنان» وسط تصفيق دولي، رغم خطورة ما جرى، مؤكدًا أن العملية لا يصح تبريرها أو الانبهار بها، خاصة في ظل ضعف الإمكانيات العسكرية لفنزويلا.

وأضاف:«مش لازم تكون سعيد أو منبهر.. إمكانيات فنزويلا العسكرية تعبانة، وفين المؤيدين للرئيس هناك؟».

الغاية أبعد من فنزويلا

واعتبر أديب أن الهدف الحقيقي من العملية يتجاوز فنزويلا، ويتمثل في إخراج إيران وروسيا من المنطقة، وتوجيه رسائل تحذير لدول أخرى مثل كولومبيا، قائلًا: «اضرب المربوط يخاف السايب».

كما انتقد المبالغة في تصوير العملية عسكريًا، مشيرًا إلى أن قوات دلتا الأمريكية لها سجل من العمليات الفاشلة، ما يستدعي قراءة الحدث بعيدًا عن الطابع السينمائي.

ازدواجية المعايير الدولية للولايات المتحدة

وانتقد أديب ما وصفه بسياسة «الكيل بمكيالين وفرض الأمر الواقع» في النظام الدولي، مقارنًا بين اتهام مادورو بتهريب المخدرات، وبين مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم حرب في غزة.

وقال بنبرة لاذعة:«فيه ناس عليها قضايا فساد، وقتلت آلاف، وإيديها كلها دم، ومحدش يقرب لها.. وبتدخل البيت الأبيض معززة مكرمة.. وده صديقي نتنياهو».

عمرو أديب: النفط هو العنوان الحقيقي في عملية اعتقال مادورو

ودعا أديب إلى التركيز على البعد الاقتصادي الحقيقي للأزمة، معتبرًا أن نفط فنزويلا هو جوهر المشهد، وليس الشعارات السياسية أو العسكرية.

وتساءل:«فنزويلا هتعمل فينا إيه؟ لما النفط يتدفق، سعر البرميل هيبقى كام بعد رفع العقوبات؟»، معقبًا: «البزنس هو القصة كلها.. الشركات الأمريكية هتدخل فنزويلا وتشتغل وتستفيد».

تفاصيل العملية العسكرية ضد مادورو

وشنت طائرات أمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية وأنظمة دفاع جوي في كاراكاس ومحيطها، بالتزامن مع توغل قوات خاصة أمريكية داخل العاصمة، أسفر عن اعتقال الرئيس الفنزويلي من مقر إقامته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، ليل السبت، تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد فنزويلا، مؤكدًا اعتقال مادورو وزوجته، وأنه سيتم إحالتهما إلى القضاء الأمريكي.

