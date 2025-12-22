لاعبو أكاديمية يوفنتوس يسخرون من برشلونة بسبب قضية نيجريرا (فيديو)

18 حجم الخط

أثار مقطع فيديو قصير انتشر بسرعة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الجدل، بعدما ظهر فيه عدد من الأطفال الناشئين من أكاديمية يوفنتوس الإيطالي يطلقون تعليقات ساخرة وصادمة عن نادي برشلونة، على هامش مشاركتهم في بطولة للناشئين أقيمت مؤخرًا في إسبانيا.

‼️ La CANTERA de la JUVE conoce a NEGREIRA y el BARÇA:



💰 "PAGAN a los ÁRBITROS".

😯 "¿La leyenda del BARÇA? El ÁRBITRO".



Surrealista momento en la Tic Tac Cup con @marcosbenito9. pic.twitter.com/Z4P9RHsE1I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 22, 2025

وبحسب ما نشره برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير، فإن المقطع تم تصويره خلال بطولة "تيك تاك" للناشئين، حيث طرح مراسل البرنامج مجموعة من الأسئلة السريعة على الأطفال، بدأها بسؤال بسيط: "ما هو فريقكم المفضل في إسبانيا؟"، فجاءت الإجابات متباينة بين ريال مدريد وبرشلونة.

قضية نيجريرا

لكن اللحظة الجدلية جاءت حينما قال أحد الأطفال عند الحديث عن برشلونة: "يدفعون للحكام"، قبل أن يضيف طفل آخر، عندما سئل عن "أسطورة برشلونة": "الحكم!"، في إشارة مباشرة إلى قضية نيجريرا الشهيرة.

وتم وصف المقطع على نطاق واسع بأنه "لحظة سريالية" و"طريفة جدًا"، خاصة أن الأطفال من إيطاليا ويبدون على دراية كاملة بقضية لا تزال قيد التحقيق القضائي، ولم يثبت حتى الآن وجود تأثير مباشر لها على نتائج المباريات في الدوري الإسباني.

وانتشر الفيديو عبر حساب الشيرنجيتو على منصة X، محققا ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، وسط تفاعل كبير من جماهير ريال مدريد ويوفنتوس التي تعاملت مع المقطع بسخرية وضحك.

في المقابل اعتبر بعض مشجعي برشلونة أن ما حدث "سخرية مبالغ فيها" ونتيجة مباشرة لـ"التأثير الإعلامي المتواصل" حول القضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.