خارج الحدود

مقتدى الصدر: اعتقال مادورو رسالة سماوية للحكام الفاسدين وتحذير أمريكي لكل المناوئين

مقتدى الصدر، فيتو
مقتدى الصدر، فيتو
علق زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، على الهجوم الأمريكي على كاراكاس والذي أسفر عن اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهم إلى الولايات المتحدة بهدف خضوعهما للمحاكمة.

 

الصدر يعلق على اعتقال مادورو 

وكتب مقتدي الصدر في تغريدة  عبر "إكس" اليوم السبت: "إن ما حدث في كاراكاس على يد ترامب لهو رسالة واضحة عن العولمة التي كانت وما زالت هدفا للاستكبار العالمي.. نعم، هي رسالة لكل المناوئين والمعارضين للسياسات الأمريكية بل الأعم من ذلك وخصوصا مع الالتفات إلى أن ما قام به ترامب من عملية اعتقال قد يكون مخالفة للقوانين الدولية، إذا فهي رسالة إلى كل المنظمات الدولية والقوانين الدولية بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الدولية وحقوق الإنسان وغيرها أجمع".

الرسالة خلف اعتقال مادورو 

وأكد مقتدي الصدر، أن للحدث - اعتقال مادورو- رسالة سماوية أيضا، تتمثل في سرعة سقوط الحكام وزوال الأنظمة التي أبعدها الفساد والانشغال بالأموال عن شعوبها ومعاناتها، ما أدى إلى تحويل تلك الشعوب إلى مجتمعات مسحوقة.

وأضاف الصدر: "فإذا كان اليوم، سقوط مادورو وحكمه على يد الظالم، وكما ورد: الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه، فسيكون سقوط الظالمين والفاسدين بنفس الطريقة أو بطرق آخرى لا يعلمها إلا اللّه".

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونشر صورة له أثناء اعتقاله على متن سفينة حربية أمريكية.

بعد فنزويلا، ترامب يحذر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من مصير مادورو

ترامب: الجيش الأمريكي لم يتدخل بريا في فنزويلا ولم أتحدث مع بوتين بشأن مادورو

 

