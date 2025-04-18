الرئيس العراقي يدعو مقتدى الصدر للعدول عن مقاطعة الانتخابات المقبلة

بعث رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى العدول عن قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وقال رشيد في رسالته إن غياب التيار الصدري عن الانتخابات النيابية يضعف المشروع الديمقراطي ويؤثر سلبًا على المؤسسات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الوطنية وعدم تفويت فرصة التصحيح والتصويب.

وأضاف أنه لا بد من مشاركة جميع القوى الفاعلة في الحياة السياسية، وعلى رأسها التيار الصدري، من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب"، مؤكدًا أن العراق لا يتحمل المزيد من الانقسامات أو العودة إلى المربع الأول بعد عام 2003.

بدوره، رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الرسالة، قائلًا إنه لم يأمر بمقاطعة الانتخابات بهدف تأجيلها أو تعطيلها، بل بسبب استشراء الفساد وغياب الإصلاح الحقيقي، مضيفًا: "أشعر بالحزن لعدم وجود مشاركة فاعلة من الشعب، ولكن لا يمكنني أن أشترك مع الفاسدين وأعداء العراق".

وأوضح الصدر أن "المال الفاسد وسوء الإدارة أوصل البلاد إلى ما هي عليه، ولا يمكن العودة للمشاركة في العملية السياسية ضمن هذا السياق"، مشددًا على أنه لن يشارك في أي تحالف أو اتفاقات مبنية على المحاصصة والصفقات".

وختم بالقول، إن "المرحلة المقبلة تحتاج إلى رجال صادقين لا يسعون للسلطة والمال، بل إلى إصلاح حقيقي وشامل".

وفي يونيو 2022، أعلن الصدر انسحاب نواب كتلته بالكامل من البرلمان، واعتزال الحياة السياسية، في خطوة مهّدت لانفراد الإطار التنسيقي بالسلطة التنفيذية والتشريعية، وتشكيل حكومة محمد شياع السوداني في وقت لاحق.

ومنذ ذلك الحين، يشهد العراق جدلًا واسعًا بشأن مستقبل العملية السياسية في ظل غياب التيار الصدري، الذي يعد من أبرز الفاعلين في المشهد الشيعي، وأحد الأطراف الأكثر تأثيرًا في توجيه الشارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.