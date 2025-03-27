الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

مقتدى الصدر يعلن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة

مقتدى الصدر، فيتو
مقتدى الصدر، فيتو

كشف  زعيم التيار الصدري  في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أنه لن يشارك في العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة، معللًا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين".

 

الصدر يعلن عدم مشاركته في الانتخابات العراقية المقبلة

وأجاب الصدر عن سؤال حول دور أبناء "التيار الوطني الشيعي" في خضم الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة قائلًا: "الحمد لله الذي نجانا من القوم الفاسدين فإن الله تعالى لا يحب الفساد وليكن في علم الجميع ما دام الفساد موجودًا فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح والطائفية والعرقية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون".

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وقال الصدر: "إنني ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبي الصدرين في التيار الوطني الشيعي ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح ففيه إعانة على الإثم، وسنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق".

واختتم بالقول "فأي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والبعثيين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله.. اللهم فأفصل بيننا وبينهم وأنت خير الفاصلين".

 

موعد الانتخابات البرلمانية في العراق 

وكان الصدر، قرر في يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائبًا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في نوفمبر 2025، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لضمان إجرائها في موعدها المحدد.

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