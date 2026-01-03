صحة الدقهلية تعتمد خطة انتشار ميداني لتعزيز الانضباط وجودة الخدمة المقدمة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل صحة الدقهلية، عن اعتماد وتنفيذ خطة انتشار ميداني يومية شاملة تبدأ اعتبارًا من الغد، وتستهدف جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بنطاق المحافظة، وذلك في إطار رفع معدلات الانضباط الإداري وضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية والفنية، حيث شدد وكيل الوزارة على أن العمل الميداني والمتابعة اليومية على أرض الواقع يمثلان الركيزة الأساسية لضبط الأداء وتحسين مستوى الخدمة.

انتشار ميداني يومي شامل

وأوضح الدكتور حمودة الجزار أن الخطة تتضمن تشكيل فرق مرور ميدانية بكل إدارة صحية للمرور اليومي على الوحدات والمستشفيات، مع تقسيم الفرق بما يضمن التغطية الكاملة لجميع المنشآت الصحية، والتعامل الفوري مع أي سلبيات أو معوقات أثناء المرور.

اجتماعات يومية ومتابعة مباشرة

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم عقد اجتماع يومي عبر الفيديو كونفرانس من الساعة 4 إلى 5 مساءً، لمناقشة تقارير المرور وإنجازات اليوم، مع التأكيد على المتابعة الشخصية والتدخل المباشر، وإجراء مرور مفاجئ للتأكد من تنفيذ التعليمات على أرض الواقع.

سياسات عمل وبروتوكولات واضحة

وشدد على إلزام كل وحدة صحية بوضع سياسة عمل مكتوبة تشمل بروتوكولات سير العمل وسيناريوهات وخطط بديلة، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية في جميع الظروف.

تكليفات مباشرة لمديري الإدارات

ووجّه الدكتور الجزار مديري الإدارات الصحية والفنية بالمرور الميداني اليومي على الوحدات التابعة لهم، مع حل أي سلبيات أو معوقات فورًا دون تأجيل، بما يحقق الانضباط الإداري ويحسن جودة الأداء.

متابعة الأدوية والمستلزمات

وفيما يخص توافر الأدوية، كلف وكيل الوزارة مدير إدارة الصيدلة بالمرور الميداني المستمر للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع إعداد خريطة أسبوعية واضحة للتوزيع بجميع القطاعات الصحية.

تجهيز واعتماد وحدات «جهار»

كما وجّه بسرعة الانتهاء من تجهيز واعتماد خمس وحدات صحية جارٍ إعدادها للاعتماد ضمن منظومة «جهار»، مع تشكيل لجنة متابعة دائمة لمتابعة نسب الإنجاز أولًا بأول.

تفعيل أجهزة البصمة

وأكد الدكتور حمودة الجزار على ضرورة التفعيل الكامل لأجهزة البصمة بجميع الوحدات الصحية بنهاية الأسبوع، لضبط الحضور والانصراف وتعزيز الانضباط الإداري.

قوافل علاجية للمناطق النائية

تنظيم قوافل علاجية خارج الوحدات الصحية داخل مراكز الشباب والمؤسسات المدنية

وفي سياق متصل، أوضح وكيل الوزارة أنه سيتم تنظيم قوافل علاجية خارج الوحدات الصحية داخل مراكز الشباب والمؤسسات المدنية، مع تخصيص سيارات المبادرات الرئاسية وتنمية الأسرة، لضمان وصول الخدمة الصحية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

انتشار ميداني مكثف يوميًا

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أن الفترة المقبلة ستشهد انتشارًا ميدانيًا يوميًا مكثفًا دون استثناء، مع عقد اجتماع دوري كل يوم سبت لمتابعة تقارير المرور وتقييم الأداء، مؤكدًا أن الانضباط وجودة الخدمة الصحية خط أحمر، وأن المتابعة الميدانية هي السبيل الحقيقي لتطوير المنظومة الصحية

