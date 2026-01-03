18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الأعمال الجارية في إنشاء كوبري "معلة" بـ مدينة طلخا، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري.

وأوضح أن الكوبري يقع على "ترعة الساحل" لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين، مؤكدًا أن سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي الأولوية ومهمتنا الأولى.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري "معلة" بطلخا

وشدد محافظ الدقهلية على المقاول المنفذ بضرورة تكثيف الأعمال والإسراع في إنجازها والانتهاء من إنشاء الكوبري وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وكلف المحافظ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا وتذليل العقبات التي قد تواجه المقاول وإزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة الانتهاء من الكوبري وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات ويوفر لهم معبرًا آمنًا بين الجانبين، كما يساهم في انسياب الحركة المرورية، مؤكدًا على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان في الكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم.

منع وجود أي إشغالات أو تجمعات للقمامة

وأكد محافظ الدقهلية علي متابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين ومنع وجود أي إشغالات أو تجمعات للقمامة بالشوارع وتوزيع صناديق جمع القمامة بشكل صحيح، وخاصة مدخل القرى وتكثيف انتشار صناديق القمامة، لمنع إلقائها في الشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.