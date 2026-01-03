السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري "معلة" بطلخا

إنشاء كوبري معلة
إنشاء كوبري معلة على ترعة الساحل بطلخا، فيتو
18 حجم الخط

 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الأعمال الجارية في إنشاء كوبري "معلة" بـ مدينة طلخا، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري. 

 وأوضح أن الكوبري يقع على "ترعة الساحل" لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين، مؤكدًا أن سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي الأولوية ومهمتنا الأولى.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري "معلة" بطلخا

 وشدد محافظ الدقهلية على المقاول المنفذ بضرورة تكثيف الأعمال والإسراع في إنجازها والانتهاء من إنشاء الكوبري وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وكلف المحافظ  إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا وتذليل العقبات التي قد تواجه المقاول وإزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة الانتهاء من الكوبري وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات 

 وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات ويوفر لهم معبرًا آمنًا بين الجانبين، كما يساهم في انسياب الحركة المرورية، مؤكدًا على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان في الكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم.

منع وجود أي إشغالات أو تجمعات للقمامة

 وأكد محافظ الدقهلية علي متابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين ومنع وجود أي إشغالات أو تجمعات للقمامة بالشوارع وتوزيع صناديق جمع القمامة بشكل صحيح، وخاصة مدخل القرى وتكثيف انتشار صناديق القمامة، لمنع إلقائها في الشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا الحركة المرورية الدقهلية اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة العامة تجمعات للقمامة رئيس مركز ومدينة عبور المواطنين محافظ الدقهلية مستوى النظافة مركز ومدينة طلخا محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

أول تعليق من خامنئي على المظاهرات الإيرانية

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

محافظ البحيرة تزور لجان كوم حمادة لمتابعة جولة الإعادة بانتخابات النواب

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

سعر الليرة السورية أمام الدولار (تحديث لحظي)

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

أستون فيلا يتقدم بهدف أمام نوتنجهام فورست بالشوط الاول بالدوري الإنجليزي

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

التنمية المحلية: انطلاق برنامج تدريبي متخصص لـ1418 متدربا بالمحليات بمركز سقارة حول قانون تقنين أوضاع اليد

مادورو.. رمز الكرامة والحرية

موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كسر الزجاج في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل الأسرية

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads