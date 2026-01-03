بدء تسليم شقق متوسطي الدخل بمشروع ڤاليرا جاردنز بحدائق أكتوبر

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم عن بدء تسليم وحدات متوسطي الدخل بمشروع “ڤاليرا جاردنز”، وذلك اعتبارًا من غدا الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/٤، طبقًا للإعلان السابق والمحدد به أرقام العمارات.

وأكد الجهاز على ضرورة التزام المواطنين بمواعيد الحضور المقررة لكل عمارة، حرصًا على انتظام عملية التسليم وتيسير الإجراءات.



خطوات إتمام إجراءات الاستلام



- الحضور إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مع إحضار أصل وصورة من العقد، وبطاقة الرقم القومي.

- سداد مقابل البنية التحتية للغاز والكهرباء.

-استلام خطاب موجه إلى شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات التعاقد على عداد الوحدة.

- التوجه إلى جهاز مدينة السادس من أكتوبر لإتمام التعاقد على عقد المياه.

- العودة إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر لإنهاء معاينة الوحدة، وتقديم صورة كاملة من جميع المستندات السابقة، لعمل محضر الاستلام واعتماده.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر حرصه الدائم على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، متمنيًا التوفيق لجميع المخصص لهم الوحدات.

كشف جهاز مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم، عن تفاصيل رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات الرفع، بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ.



وأكد رئيس الجهاز أن الفترة الماضية شهدت تحقيق عدد من الإنجازات الهامة بمحطات رفع الصرف الصحي بالمدينة، حيث تم دعم المحطات بطلمبات احتياطية جديدة لرفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية العمل في حالات الأعطال والطوارئ، إلى جانب طرح وتوريد مهمات إصلاح سريع لخطوط الطرد بأقطار مختلفة، بما يسهم في سرعة التعامل مع الكسور والأعطال المفاجئة.

