مواعيد القرعات العلنية لتوفيق أوضاع أراضي الأمل واتحاد الوفاق سابقًا بالعبور الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن إجراء القرعة العلنية اليدوية للعملاء الذين قاموا بسداد مقدمات حجز حتى تاريخ 30 /9 /2025، وذلك للمساحات التي تم توفيق أوضاعها.

ويأتي ذلك كالتالي:

• القرعة رقم (25) بنطاق جمعية الأمل (سابقًا) للمساحات تصل إلى ٤٢٠٠ م بنظام النقدي.

• القرعة رقم (26) بنطاق جمعية الاتحاد الوفاق (سابقًا) لجميع الأعضاء بنظامي النقدي والعيني.

ومن المقرر أن تُجرى القرعتان يوم الثلاثاء الموافق 13 /1/ 2026، وذلك بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، مع التأكيد على ضرورة حضور العملاء في الموعد المحدد لاستكمال إجراءات التسجيل، وفقًا للضوابط والتعليمات المعلنة من الجهاز.

وسيتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية.

وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

على أن يتم استكمال قيمة الـ ٢٥ الأولى خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة للسادة الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام النقدى.

وكشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن معدلات تنفيذ مشروعات المرافق ورفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدينة.

وأشار إلى أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، وأعمال الكهرباء، وفرمة الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة بمناطقها A وB وC، كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمنطقة D، والتي شملت شبكات المياه والصرف وأعمال الفرمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

كما تابع الأعمال الجارية بالمنطقة المحصورة بين A5 وA6، والمنطقة الواقعة بين A2 وA5، بالإضافة إلى شمال المنطقة المحصورة بين A1 وA6، للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق، إلى جانب متابعة شبكة كهرباء جنوب غرب المدينة.

وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على ضرورة تكثيف المعدات وفرق العمل ورفع معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكدًا التزام الشركات المنفذة بتطبيق أعلى معايير الجودة الفنية، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية، وتهيئة بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، ودعم خطط التنمية المستدامة بمدينة العاشر من رمضان.

كما عقد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، جلسة مزاد علني بمقر الجهاز، لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية والصيدليات، وسط حضور غفير من المستثمرين ورواد الأعمال.

وشمل المزاد طرحًا متنوعًا استهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية الكبرى في المدينة، وخاصة في منطقة "غرب المطار" ومنطقة "زهراء أكتوبر الجديدة"، “ابني بيتك” “سكن مصر”، وتضمن:

محلات تجارية: بمساحات متنوعة تبدأ من 10 م2 لتناسب مختلف الأنشطة (سوبر ماركت، مطاعم).

صيدليات: لخدمة قطاعات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين".

وحدات إدارية: لتوفير مقرات للشركات والعيادات الطبية.

شهدت الجلسة منافسة قوية بين المزايدين، مما عكس القيمة المضافة لـ مدينة أكتوبر الجديدة كمركز جذب استثماري رائد في عام 2025. وأسفر المزاد عن نتائج استثنائية، حيث:

سعر المتر: سجلت أسعار الترسية للمحلات التجارية أرقامًا تعكس حجم القوة الشرائية المتوقعة بالمدينة، مقتربة من حاجز الـ ١٨٠ ألف جنيه للمتر في المناطق الأكثر تميزًا.

أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذا المزاد يأتي كختام قوي لعام 2025، مشيرًا إلى أن المدينة باتت وجهة الاستثمار الأولى.

وأضاف أن الجهاز مستمر في طرح الفرص الاستثمارية لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، وضمان توافر الخدمات الأساسية فور تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وحضر جلسة المزاد ممثلو مجلس الدولة، وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.

