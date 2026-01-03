إدانة كولومبية كوبية للعدوان الأمريكي على فنزويلا، ودعوات لقيادة موحدة ضد واشنطن

18 حجم الخط

أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، اليوم السبت، بشدة الهجوم على فنزويلا، مطالبا بـ"رد فعل عاجل من المجتمع الدولي ضد هذا الهجوم الأمريكي الإجرامي".

ونقلت وسائل إعلامية عن كانيل قوله: إن "منطقتنا الآمنة تتعرض لهجوم وحشي وإرهاب دولة ضد الشعب الفنزويلي الشجاع وضد قارة أمريكا".

كولومبيا تدعو إلى قيادة موحدة في مواجهة ترامب

من جهته، أكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو ضرورة “تفعيل مركز القيادة الموحد في مدينة كوكوتا الحدودية مع فنزويلا والخطة العملياتية، في إشارة إلى تجهيز دول الكاريبي لمواجهة العدوان، جراء الغارات الأمريكية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب”.

وكانت حكومة فنزويلا، قد فعلت خطوط الدفاع الوطني على كل الأراضي الفنزويلية، معلنة حالة الطوارئ، ردا على العدوان الأمريكي في البلاد.

دول تدعم واشنطن في منطقة الكاريبي

وبحسب تقرير سابق نشرته جريدة "واشنطن بوست"، فإن هناك دولا أخرى في منطقة الكاريبي تدعم التدخل الأمريكي ضد فنزويلا، وترتبط بشراكات أمنية مع واشنطن، وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها مثل ترينيداد وتوباجو التي تتواجد بها قوات من مشاة البحرية الأمريكية على بعد سبعة أميال فقط من البر الرئيسي الفنزويلي.

قواعد عسكرية أمريكية في بورتوريكو وجزر فيرجن

وهناك أيضا جمهورية الدومينيكان، التي سمحت للقوات الأمريكية بالعمل داخل المناطق المحظورة في قاعدة سان إيسيدرو الجوية ومطار لاس أمريكاس الدولي؛ إضافة إلى بورتوريكو وجزر فيرجن التي جرى استخدامها طوال الحرب الباردة لدعم العمل العسكري الأمريكي في أمريكا الوسطى والجنوبية.

