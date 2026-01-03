السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إدانة كولومبية كوبية للعدوان الأمريكي على فنزويلا، ودعوات لقيادة موحدة ضد واشنطن

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووزير دفاع فنزويلا
18 حجم الخط

أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، اليوم السبت، بشدة الهجوم على فنزويلا، مطالبا بـ"رد فعل عاجل من المجتمع الدولي ضد هذا الهجوم الأمريكي الإجرامي".

ونقلت وسائل إعلامية عن كانيل قوله: إن "منطقتنا الآمنة تتعرض لهجوم وحشي وإرهاب دولة ضد الشعب الفنزويلي الشجاع وضد قارة أمريكا".

كولومبيا تدعو إلى قيادة موحدة في مواجهة ترامب 

من جهته، أكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو ضرورة “تفعيل مركز القيادة الموحد في مدينة كوكوتا الحدودية مع فنزويلا والخطة العملياتية، في إشارة إلى تجهيز دول الكاريبي لمواجهة العدوان، جراء الغارات الأمريكية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب”.

وكانت حكومة فنزويلا، قد فعلت خطوط الدفاع الوطني على كل الأراضي الفنزويلية، معلنة حالة الطوارئ، ردا على العدوان الأمريكي في البلاد.

دول تدعم واشنطن في منطقة الكاريبي

وبحسب تقرير سابق نشرته جريدة "واشنطن بوست"، فإن هناك دولا أخرى في منطقة الكاريبي تدعم التدخل الأمريكي ضد فنزويلا، وترتبط بشراكات أمنية مع واشنطن، وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها مثل ترينيداد وتوباجو التي تتواجد بها قوات من مشاة البحرية الأمريكية على بعد سبعة أميال فقط من البر الرئيسي الفنزويلي.

قواعد عسكرية أمريكية في بورتوريكو وجزر فيرجن

وهناك أيضا جمهورية الدومينيكان، التي سمحت للقوات الأمريكية بالعمل داخل المناطق المحظورة في قاعدة سان إيسيدرو الجوية ومطار لاس أمريكاس الدولي؛ إضافة إلى بورتوريكو وجزر فيرجن التي جرى استخدامها طوال الحرب الباردة لدعم العمل العسكري الأمريكي في أمريكا الوسطى والجنوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الكاريبي الولايات المتحدة

مواد متعلقة

واشنطن تطالب مواطنيها في فنزويلا بالتزام منازلهم

يوسف زيدان يشن هجومًا عنيفًا على واشنطن: العالم دخل عصر "البلطجة" الرسمية

‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا

دول في الكاريبي تعلن دعمها لأي تصعيد عسكري أمريكي ضد فنزويلا.. ترتبط بشراكات أمنية مع واشنطن.. جرينادا تستضيف معدات رادارية للولايات المتحدة.. وترينيداد والدومينيكان وبورتوريكو “الأبرز”

الأكثر قراءة

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة

أول تعليق رسمي من فنزويلا على إعلان "اعتقال مادورو"

في النهاية لن يصح إلا الصحيح، رسالة ساويرس بشأن الخلاف بين دولتين شقيقتين

ديانج أساسيا، تشكيل مالي المتوقع أمام تونس في كأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

المزيد
الجريدة الرسمية
ads