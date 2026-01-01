الخميس 01 يناير 2026
خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: الأنشطة العسكرية للصين وخطابها تجاه تايوان يزيدان من التوتر بشكل غير ضروري

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الخميس: إن الأنشطة العسكرية للصين وخطابها تجاه تايوان يزيدان من التوتر بشكل غير ضروري.

تايوان جزء من الأراضي الصينية

والثلاثاء الماضي، قالت وزارة الخارجية الصينية: إن تايوان جزء من الأراضي الصينية، وأن مناورات الجيش الصيني ردًا على ما وصفته بـ"التصرفات الانفصالية" التي تقوم بها الجزيرة.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أكدت الخارجية الصينية، أن بكين تدعم كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في أوكرانيا.

الصين أطلقت أكبر مناوراتها الحربية حول تايوان

جدير بالذكر أن كبير الدبلوماسيين الصينيين، قال الإثنين، إن بلاده ستقوم بـ"الرد بقوة" على مبيعات الأسلحة الأمريكية واسعة النطاق إلى تايوان، وذلك بالتزامن مع بدء الجيش الصيني تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة.

وأضاف وزير الخارجية الصيني وانج يي، في كلمة ألقاها في بكين: "ردًّا على الاستفزازات المتواصلة من قبل القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان، وعلى مبيعات الأسلحة الأمريكية الواسعة النطاق لتايوان، يتعين علينا بطبيعة الحال معارضة ذلك بحزم والرد عليه بقوة".

وخلال مشاركته في ندوة سنوية للعلاقات الدولية في بكين، شدد وانج على أن أي محاولات لعرقلة إعادة توحيد الصين مع تايوان "محكوم عليها بالفشل الحتمي".

الجيش الصيني يعلن أجراء تدريبات إطلاق نار حي بعيدة المدى في المياه الواقعة شمال جزيرة تايوان

وجاءت تصريحات وانج بعد إعلان الجيش الصيني أنه أجرى "تدريبات إطلاق نار حي بعيدة المدى في المياه الواقعة شمال جزيرة تايوان".

