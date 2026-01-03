السبت 03 يناير 2026
خارج الحدود

واشنطن تطالب مواطنيها في فنزويلا بالتزام منازلهم

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على فنزويلا
طالبت السفارة الأمريكية في كولومبيا المواطنين الأمريكيين على الأراضي الفنزويلية التزام منازلهم وعدم مغادرتها، وتسجيل بياناتهم في برنامج تسجيل المسافرين الذكي لتلقي التحديثات الأمنية.

وقالت في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت: إن سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكولومبية في بوجوتا على علم بتقارير عن انفجارات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومحيطها؛ وتحذر السفارة الأمريكية في بوجوتا المواطنين الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا. 

وأضافت: يجب على المواطنين الأمريكيين الموجودين في فنزويلا التزام منازلهم، حيث تتمتع فنزويلا بأعلى مستوى من التحذيرات من السفر، وهو  المستوى الرابع.

تحذيرات من تداعيات كثيرة 

وتابعت: لا تسافروا نظرا إلى المخاطر الجسيمة التي تهدد الأمريكيين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتعذيب في مراكز الاحتجاز، والإرهاب، والاختطاف، والتطبيق التعسفي للقوانين المحلية، والجريمة، والاضطرابات المدنية، وضعف البنية التحتية الصحية.

مطالبة المواطنين الأمريكيين بمغادرة فنزويلا

وينص التحذير على أنه ينصح بشدة جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين في فنزويلا بالمغادرة فورا.

وبحسب البيان، فقد سحبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع موظفيها الدبلوماسيين من سفارة الولايات المتحدة في كاراكاس وعلقت عملياتها هناك في مارس 2019.

ست سنوات من تعليق الأنشطة الدبلوماسية الأمريكية في فنزويلا

لا تزال جميع الخدمات القنصلية، الروتينية منها والطارئة، معلقة. ولا تملك حكومة الولايات المتحدة القدرة على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنيها في فنزويلا، وفق البيان.

وطالبت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى فنزويلا، مضيفة: “لا تسافروا إلى فنزويلا، وعلى المواطنين الأمريكيين في فنزويلا البقاء في أماكن إقامتهم ومغادرة البلاد فورا عندما يصبح ذلك آمنا”.

وتابعت: أنشئوا قنوات اتصال متعددة مع الأصدقاء والعائلة خارج فنزويلا.

