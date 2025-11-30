تحولات خطيرة بأمريكا اللاتينية، تفاصيل الأزمة السياسية الكبرى في فنزويلا

18 حجم الخط

تعيش فنزويلا ومنطقة الكاريبي واحدة من أكثر لحظات التصعيد حساسية منذ سنوات، في ظل حشد بحري أمريكي متزايد، وانقسام إقليمي واضح، وأزمة سياسية واقتصادية خانقة داخل البلاد.

وفي الوقت الذي تتهم واشنطن حكومة نيكولاس مادورو بالاتجار بالمخدرات وانتهاك المسار الديمقراطي، رأي محللون فنزويليون هذا التصعيد جاء بسعي إدارة دونالد ترامب إلى إعادة رسم موازين القوى في أمريكا اللاتينية، في مواجهة تمدد النفوذ الصيني والروسي.

فنزويلا تطالب باحترام مجالها الجوي

ومساء أمس السبت أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن فنزويلا تطالب باحترام مجالها الجوي وتؤكد أنها لن تقبل أي أوامر أو تهديدات أجنبية.

وأعلنت "فلايت رادار"، قبل وقت سابق، عن خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا.

ترامب يغلق المجال الجوي لفنزويلا

وقال ترامب أمس السبت: إنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، فلتأخذوا في الاعتبار أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".

وأعلنت السلطات الفنزويلية، الأسبوع الماضي سحب تراخيص ست شركات طيران علّقت رحلاتها إلى البلاد بعد تحذير من الولايات المتحدة بسبب النشاط العسكري في المنطقة، وفق ما أعلن المعهد الوطني للطيران المدني يوم الأربعاء الماضي.

تعليق العمليات الجوية التجارية

وأفاد المعهد على إنستجرام بأن الشركات الإسبانية "إيبيريا" والبرتغالية "تاب" والكولومبية "أفيانكا" والبرازيلية-التشيلية "لاتام" والبرازيلية "غول" والتركية "توركش إيرلاينز"، ستعاقب "لمشاركتها في أعمال إرهاب تروج لها حكومة الولايات المتحدة بتعليق عملياتها الجوية التجارية من جانب واحد".

كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" قد أعلن أن هيئة الطيران الفنزويلية أبلغت شركات الطيران الدولية يوم الاثنين الماضي بأن عليها استئناف رحلاتها إلى البلاد في غضون 48 ساعة وإلا خاطرت بفقدان تصاريح تحليقها في سماء البلاد.

ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة بالمنطقة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، وما لا يقل عن ثماني سفن حربية أخرى وطائرات من طراز إف-35.

إلغاء رحلات جوية وتحركات عسكرية متصاعدة

وأضاف الراديو أن العديد من شركات الطيران ألغت رحلاتها الجوية من وإلى فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب تحذير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع الحكومة الفنزويلية إلى بدء سلسلة من التدريبات العسكرية.

ترامب يلمح لبدء عمليات في فنزويلا قريبًا جدًا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ خطوة جديدة داخل الأراضي الفنزويلية ضد شبكات تهريب المخدرات، قائلًا خلال مكالمة تهنئة بعيد الشكر مع عسكريين أمريكيين: "إن العمليات البرية ستبدأ "قريبًا جدًا"، في تصعيد يعكس تغيرًا في قواعد الاشتباك الأمريكية في أمريكا اللاتينية" وفقًا لما أوردته شبكة "سي إن إن" CNN الأمريكية.

وقبل وقت سابق أيضًا قال ترامب للعسكريين في المكالمة: "في الأسابيع الأخيرة، كنتم تعملون على ردع مهربي المخدرات الفنزويليين، وهم كثر بالطبع. لم يعد الكثيرون يأتون عبر البحر الآن، كما لاحظتم على الأرجح".

وأضاف: "سنبدأ بمنعهم برًا أيضًا. البر أسهل، ولكن ذلك سيبدأ قريبًا جدًا". ثم تابع محذرًا مهربي المخدرات: "نحذرهم: توقفوا عن إرسال السم إلى بلادنا".

الإدارة الأمريكية تصنف مادورو وحلفائها بأعضاء منظمة إرهابية

وتشير هذه التصريحات إلى أن ترامب حسم خياراته بعد سلسلة إحاطات رفيعة المستوى وعرض قوة عسكرية متنامية في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وصنفت الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعددًا من حلفائه كأعضاء في منظمة إرهابية أجنبية.

دول تحذر رعاياها بمغادرة فنزويلا في أقرب وقت

كما نصحت وزارة الخارجية التشيكية رعاياها المتواجدين فى فنزويلا بمغادرتها في أقرب وقت ممكن باستخدام أي رحلات جوية متاحة، وذلك وسط تحذيرات من تزايد النشاط العسكري في المنطقة.

وذكر راديو براغ الدولي، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن هذا يأتي عقب تحذير أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يوم الجمعة الماضية من احتمال وجود تهديد أمني مرتبط بتزايد النشاط العسكري في البلاد.

