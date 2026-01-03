توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بقرية وردان في الجيزة للإدلاء بأصواتهم

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة الشهيد مصطفى عبيدو بقرية وردان بمنشأة القناطر بالجيزة، توافد الناخبين عليها منذ أن فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا، للإدلاء بأصواتهم في إعادة الانتخابات بالدوائر الـ٢٧ الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا في ١٠ محافظات.

جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فقط

وتُجرى تلك الجولة من الإعادة لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر التي أُلغيت نتائجها من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، والبالغ عددها 27 دائرة في 10 محافظات اليوم السبت وغدا الأحد، على أن تُعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم 10 يناير 2026.

التنافس على 49 مقعدًا فرديًا، بين 98 مترشحًا

وتشهد تلك الجولة التنافس على 49 مقعدًا فرديًا، بين 98 مترشحًا، ضمن 27 دائرة في 10 محافظات هي: الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، الإسكندرية، والفيوم. وتُجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج داخل 139 مقرًا انتخابيًا موزعين على 117 دولة حول العالم.

غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تستمر متابعة غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، كما تتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا حتى غلقها في التاسعة مساءً، وعملية فرز الأصوات، ورصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وبشكل دائم تنعقد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل.

