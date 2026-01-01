السبت، انطلاق جولة الإعادة لمجلس النواب 2025 في 27 دائرة انتخابية بالداخل

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية داخل مصر لمجلس النواب 2025، والمقررة يومي 3 و4 يناير 2026، داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على عشر محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى. وتتنافس 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يبلغ 14,897,356 ناخبًا، وفق التفاصيل الرسمية.

وشددت الهيئة على الالتزام بعدد الاختيارات المحدد قانونًا والمبين على بطاقة الاقتراع.

ودعت الهيئة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات تعكس قيم الديمقراطية الحقيقية القائمة على حرية إبداء الرأي، وقبول الرأي الآخر، والتنافس الشريف من أجل المصلحة العامة، لاسيما بين أجيال الشباب، عماد الوطن.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا والتاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع لإطلاع المواطنين والإعلاميين على مجريات العملية الانتخابية أولًا بأول.

