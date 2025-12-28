الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غرفة عمليات التنسيقية تواصل انعقادها وتتابع التصويت بجولة الإعادة في الـ 19 دائرة الملغاة

تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها اليوم الأحد، لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، على المقاعد الفردية فقط، والتي تجرى يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري، في 19 دائرة داخل 7 محافظات، حيث تتابع الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتستمر متابعة غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، كما تتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا حتى غلقها في التاسعة مساءً، وعملية فرز الأصوات، ورصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وبشكل دائم تنعقد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشكل لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.

تنسيقية شباب الأحزاب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025

