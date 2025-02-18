محافظ الدقهلية يفتتح مركزي طب الأسرة بالزهايرة وطماي (صور)

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم وحدتي طب الأسرة بالزهايرة، وطماي الزهايرة، وأعمال تطوير مستشفى شبراهور المركزي بمركز السنبلاوين، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 105 مليون جنيه.

افتتاح مشاريع بالسنبلاوين لخدمة المواطن

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، واللواء هشام الحصري، واللواء محمد السعيد عوض، أعضاء مجلس النواب، والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، والدكتور تامر الطمبولي وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والدكتور أحمد البيلي وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، والدكتورة سماء محسن مدير الإدارة الصحية، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

التمريض أصحاب رسالة وليست مجرد مهنة

وتبادل محافظ الدقهلية، الحديث مع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالوحدات الصحية، قائلًا لهم، أن الأطباء وفرق التمريض أصحاب رسالة وليست مجرد مهنة، ومؤكدًا لهم أن مسئوليتهم إنسانية في المقام الأول ولابد أن يكونوا على قدرها بالعمل والاخلاص، فأنتم ملاذ المرضى في علاجهم والتخفيف عن آلامهم، مؤكدا على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين والمواطنين ورعايتهم، والالتزام بمواعيد العمل، مشيرا إلى أن الجميع يقدر رسالتكم النبيلة، وجهودكم المخلصة.

توفير الخدمات الطبية المجانية من أولويات الحكومة

وأضاف محافظ الدقهلية، أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستويات، وتوفير الخدمات في أماكن إقامتهم، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وحدة طب الأسرة بطماي الزهايرة

من جانبه، قال الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن وحدة طب الأسرة بطماي الزهايرة على مساحة 1050متر، ومكونة من دورين وتقدم جميع خدمات الرعاية الأساسية والخدمات الطبية، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، ووحدة طب الأسرة بالزهايرة على مساحة 1150متر، من دورين بتكلفة إجمالية حوالي 25 مليون جنيه، لتقديم جميع خدمات الرعاية استعدادا للتأمين الصحي الشامل، وأعمال تطوير مستشفى شبراهور المركزي بتكلفة بلغت 55 مليون جنيه، شملت أجهزة مفطعية، وأشعه عادية، وجهاز أشعة CR، وسونار، وأجهزة تحاليل للمعمل، وبنك الدم، وتجهيزات العناية للأطفال، وأجهزة وحدة العلاج الطبيعي للأطفال، بالإضافة إلى الإنشاءات.

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