أوقاف الشرقية: افتتاح٣ مساجد بتكلفة ١١ مليونا و٢٠٧ آلاف جنيه

أوقاف الشرقية: إفتتاح ٣ مساجد بتكلفة ١١ مليون و٢٠٧ألف جنيهً
افتتحت مديرية اوقاف محافظة الشرقية صباح اليوم السبت، ثلاثة مساجد مابين احلال وتجديد وانشاء جديد، وذلك بتكلفة بلغت 11 مليونا و207 آلاف جنيه بقرى الدير بمنيا القمح وكفر موسي عمران بالزقازيق ومسجد الحي القيوم بالمجاورة 26 بمدينة العاشر من رمضان.

أوقاف الشرقية: اعتماد 6 واعظات دعمًا لتمكين المرأة

الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل الوزارة 

 يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في عمارة بيوت الله -عز وجل-  ورفع كفاءتها، وتنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وحرص الدولة على توفير بيوت عبادة تليق بالمصلين وتؤدي رسالتها الدعوية في نشر قيم التسامح والوسطية والأعتدال.

المساجد التى افتتحت اليوم 

وأوضح  الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية،  أن المساجد التي تم أفتتاحها شملت مسجد الحي القيوم بالمجاورة ٢٦  مدينة العاشر من رمضان إنشاء جديد بتكلفة ٧ مليون جنيه، ومسجد عبد الله حجازي بقرية كفر الدير مركز منيا القمح إحلال وتجديد بتكلفة ٤ مليون جنيه، ثم مسجد موسى عمران بكفر موسى عمران  مركز الزقازيق صيانة وترميم  بتكلفة أكثر من ٢٠٧ ألف جنيه.

استمرار اعمال الافتتاح تنفيذ لتوجيهات الوزير 

واكد وكيل وزارة اوقاف الشرقية على أستمرار جهود المديرية في إفتتاح المزيد من المساجد خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف، وبما يسهم في خدمة الدعوة ونشر القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز دور المسجد في بناء المجتمع.

أوقاف الشرقية: اعتماد 6 واعظات دعمًا لتمكين المرأة

المهندس حازم الاشمونى 

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن إفتتاح هذه المساجد يعكس حرص الدولة على توفير بيئة إيمانية حضارية تليق بالمصلين، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود التي تستهدف خدمة بيوت الله ونشر صحيح الدين.

