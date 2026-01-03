تزامنًا مع فتح باب التقديم، أبرز المرشحين على رئاسة حزب الوفد حتى الآن

18 حجم الخط

أعلن عدد من قيادات حزب الوفد اعتزامهم التقدم لخوض السباق على رئاسة الحزب، في مشهد يعكس سخونة المنافسة داخل أقدم الأحزاب السياسية المصرية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد اليوم.

وجاء في مقدمة المرشحين كل من الدكتور السيد البدوي، والدكتور هاني سري الدين، والمستشار بهاء أبو شقة، إلى جانب الدكتور ياسر حسان، والمهندس حمدي قوطه، وعيد هيكل، وذلك مع انطلاق أول أيام تلقي طلبات الترشح.

الأوراق المطلوبة للترشح

وحددت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد المستندات اللازمة للتقدم، والتي تشمل:

1. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية.

2. السيرة الذاتية للمرشح متضمنة البيانات الشخصية، والمؤهلات العلمية، والخبرة السياسية والحزبية والمهنية والعامة.

3. صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجهة باسم «حزب الوفد».

4. صورة من بطاقة عضوية الحزب أو إيصال سداد الاشتراكات.

5. إيصال سداد رسوم الترشح المقررة من خزينة الحزب.

مواعيد وإجراءات الترشح

وتستقبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، المرشحين اليوم السبت 3 يناير اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا.

وأعلنت اللجنة فتح باب الترشح لمدة 6 أيام تبدأ اليوم وتنتهي في الخامسة من مساء الخميس 8 يناير 2026، على أن يكون مقر تلقي الطلبات قاعة سعد زغلول التاريخية بالمقر الرئيسي للحزب في 1 شارع بولس حنا بالدقي.

وحددت اللجنة رسوم الترشح بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، تُسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع باسم حزب الوفد المصري.

التزام بالحياد والشفافية

وأكدت اللجنة المشرفة التزامها الكامل بالحياد والشفافية، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتسعى لإخراج انتخابات رئاسة الوفد بالصورة التي تليق بحزب وطني خرج من رحم الأمة ويتجاوز عمره أكثر من 100 عام.

كما أعلنت اللجنة أن تلقي الطعون والتظلمات سيكون يومي 10 و11 يناير 2026، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الاثنين 12 يناير في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقررت اللجنة، وفقًا للعُرف الانتخابي المتبع في الدورات السابقة، ترتيب أسماء المرشحين في استمارة الاقتراع وفقًا للحروف الأبجدية.

