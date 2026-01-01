صابر عطا منسقًا لحملة هاني سري الدين بانتخابات رئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

قرر الدكتور هاني سري الدين المرشح لرئاسة حزب الوفد اختيار النائب الدكتور صابر فهمي عطا منسقا عاما لحملته الانتخابية في الانتخابات التي ستجرى على رئاسة حزب الوفد في الثلاثين من يناير الجاري.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

انتخابات حزب الوفد، ويشغل الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الوفد بمحافظة الفيوم، وقد شغل عضوية مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية من 2005 إلى 2010، كما شغل من قبل منصب نقيب صيادلة الفيوم فضلا عن عمله كسكرتير عام مساعد سابق، وأمين صندوق مساعد سابق لحزب الوفد.

وأعرب الدكتور صابر عطا اعتزازه بتولي رئاسة الحملة الإنتخابية للدكتور هاني سري الدين سعيا إلى تحقيق الآمال المرجوة في إعادة بناء حزب الوفد بما يحقق استقراره وحيويته ويعيد دوره المفترض في الحياة السياسية.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ومن المقرر أن يفتح حزب الوفد باب الترشح لمنصب الرئيس اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل في تمام التاسعة، على أن يُغلق باب التقدم يوم الخميس، بينما تجرى الانتخابات يوم الثلاثين من يناير الجاري، وسط ترقب لنتائج المنافسة داخل الحزب.

