فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2026 غدًا

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2026 بداية من غد الأحد الموافق 4 يناير، ويستمر تلقي طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، لـ "27" أم طبيعية و"3" أم بديلة قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة آنسة "كفالة بدون زواج"، و"3" أم مثالية لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويفضل أن يكون أحد أبنائها حاصلا على بطولة دولية ومتفوق في أحد المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية، كما شهد هذا العام إضافة فئة جديدة وهي تكريم شرفي لـ"أم من الدراما"، حيث سيتم تكريم إحدى الفنانات المصريات ذات التاريخ الفني المشرف عن قيامها بأداء دور الأم المصرية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري.

شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية

وتتضمن شروط ومعايير الاختيار بالنسبة لـ الأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر، وأسوان"، وأن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات، ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.

كما أن يكون أحد الأبناء للأم لابن من ذوي الإعاقة متميزًا في أحد المجالات "الرياضية- العلمية - الفنية"، وأهمية تقدير التعليم للأبناء، حيث سيتم تفضيل الأعلى درجة في التعليم، وكذلك تفضيل الأم العاملة، مرض الزوج، الأرملة، المطلقة، وكذلك أهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة، والمشاركة المجتمعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، ودمج أحد الأبناء في المجتمع، خاصة إذا كان من الأبناء من ذوي الإعاقة.

الأم لأسرة بديلة كافلة

أما بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الآنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيون، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب أبناء الزوج، وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.

