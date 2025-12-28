18 حجم الخط

أطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري قافلة مساعدات إنسانية متنوعة مقدمة من الهلال الأحمر المصري لدعم الشعب السوداني الشقيق والهلال الأحمر السوداني، وذلك من مقر المركز العام للهلال الأحمر المصري.

وشهد إطلاق القافلة حضور الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ووفد من الهلال الأحمر السوداني، ومتطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر المصري.

وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان



وتضمنت قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر المصري نحو 70 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة تشتمل على سلال غذائية، ومستلزمات طبية، ومستلزمات إيواء تشمل مراتب وبطاطين وأغطية شتوية ومستلزمات إغاثية، حيث جاءت هذه الأصناف وفق الأولويات التى تم التنسيق بشأنها مع الهلال الأحمر السوداني.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه القافلة إهداء من الشعب المصري إلى الشعب السوداني الشقيق، كما أنها تعد أول قافلة برية ستقطع مسافة نحو ألفي كيلو متر للوصول إلى الأراضي السودانية، حيث من المنتظر أن تصل ليلة رأس السنة، ويصاحبها وفد من متطوعي الهلال الأحمر المصري.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك المستمر لدعم استجابة الشعب السوداني الشقيق، مشددة على أن الاستجابة الإنسانية للأزمة السودانية تعد الاستجابة الأطول منذ اندلاع الأزمة فقد استغرقت حتى اليوم نحو 990 يوما.

إطلاق قافلة دعم الشعب السوداني الشقيق من بيت الإنسانية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطلاق قافلة دعم الشعب السوداني الشقيق من بيت الإنسانية رسالة مهمة تؤكد الدور الإنساني والإغاثي للهلال الأحمر المصري، واستمرارًا لدوره التاريخي في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول الشقيقة، وكذلك لمتطوعيه الذين يمثلون 65 ألف متطوع ومتطوعة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن القافلة تعد رسالة دعم مصرية للشعب السوداني الشقيق في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها في الوقت الراهن، كما أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في دعم الأشقاء في السودان حتى تجاوز الأزمة الراهنة، حيث سبق أن أرسلنا منذ 2023 ثلاث شحنات معونات تزيد على ألف طن مساعدات إنسانية مقدمة من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر السوداني عن طريق السفن شملت معونات طبية ومستلزمات إعاشة ومستلزمات طبية وبطاطين ومراتب ومستلزمات حماية شخصية وسلاسل غذائية، واليوم نواصل الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، وهذا استمرار للدعم المصري للأشقاء وقت الأزمات.

إغاثة الأشقاء في السودان منذ اندلاع الأزمة عام 2023

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري لعب دورًا مهمًا في دعم وإغاثة الأشقاء في السودان منذ اندلاع الأزمة عام 2023 وحتى الآن، حيث قدم مساعدات وخدمات إنسانية للسودانيين شملت مساعدات إغاثية، ودعم غذائي، وحقائب مستلزمات نظافة شخصية، فضلًا عن تقديم مساعدات للأشقاء السودانيين تمثلت في الانتقال من محافظة إلى أخرى، وخدمة إعادة الروابط العائلية وتشمل مكالمات هاتفية ومكالمات عبر الإنترنت وشحن هواتف، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية وكشف طبي ودعم نفسي وتجهيز العيادات بالمعابر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.