السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن تشارك في احتفالية «شهر التطوع» بجامعة القاهرة

وزارة التضامن، فيتو
وزارة التضامن، فيتو
18 حجم الخط
ads

شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية «شهر التطوع» التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل حرم جامعة القاهرة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الأهلي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية استكمالًا لمسيرة العطاء التي انطلقت خلال يوم التطوع العالمي، والذي نظمه التحالف بمكتبة الإسكندرية في 5 ديسمبر، تأكيدًا على التزامه بمنهجية علمية ومنظمة في دعم وتطوير العمل التطوعي في مصر.

وجرت فعاليات الاحتفالية بحضور لفيف من ممثلي الجهات الحكومية والرسمية والدولية، وأعضاء مجلس أمناء التحالف والجمعية العامة، وبمشاركة نحو 3000 متطوع من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون جميع مؤسسات التحالف الأعضاء.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن بأهمية العمل التطوعي، وتضع المتطوعين ضمن الهرم التنفيذي، للمشروعات والمبادرات التي تنفذها؛ لتحقق أقصى استفادة من نجاحهم وإبداعاتهم والتي تساهم في تحقيق أكبر منفعة مجتمعية؛ كما تساعد الشباب أنفسهم في ثقل خبراتهم وخروجهم لسوق العمل بشكل أفضل. 

كما نؤمن أن التطوع قوة وطنية تدار بالعلم والانضباط، وتقاس بالأثر، وتستمد مشروعيتها من خدمة الإنسان وصون كرامته، فالمتطوعون هم الامتداد المجتمعي للدولة؛ يصلون إلى حيث تشتد الحاجة، ويكملون منظومة الحماية والتنمية في التعليم والصحة والرعاية والدعم النفسي والاستجابة للطوارئ، وفق معايير مهنية تضمن الجودة والعدالة.

وأوضح عبد الموجود أننا ننظر إلى التطوع بوصفه استثمارًا في رأس المال الاجتماعي، لا نشاطًا موسميًا، لذلك نعمل على تنظيمه عبر أطر واضحة للتدريب والاعتماد وحماية المتطوع والمستفيد، وتوجيه طاقته إلى أولويات وطنية قابلة للقياس، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتستند وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامجها ومبادراتها إلى قاعدة واسعة من المتطوعين المنتشرين في مختلف المحافظات، والذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم جهود الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حيث يشارك آلاف المتطوعين في أنشطة الوزارة من خلال الجمعيات الأهلية، والمبادرات القومية، ووحدات التضامن المختلفة، بما يعكس تنامي ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، ويعزز قدرة الدولة على الوصول إلى الفئات المستحقة وتقديم الخدمات بكفاءة واستدامة.

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تضطلع بدور محوري في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للطلاب، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز تكافؤ الفرص داخل الحرم الجامعي.

وأكد عبد الموجود الدور المهم لمكلفي ومكلفات الخدمة العامة، حيث بلغ عدد مكلفى الخدمة العامة خلال العام المالي 2024-2025 ما يقرب من 137,666 مكلفا ومكلفة، وتهدف الخدمة العامة إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وتعمل كذلك على تأهيل الشباب لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص للشباب للتدريب والتأهيل والتمكين وتعد شكلا من أشكال التطوع في العمل.

أما الرائدات الاجتماعيات، فتقدر الوزارة جهودهن وما يقدمن من دعم في قضايا المجتمع، وهو ما يتوافق مع دورهن التطوعي ضمن فريق عمل الوزارة.

كما لدى الهلال الأحمر المصري قاعدة عريضة من المتطوعين تتجاوز الـ35 ألف متطوع ومتطوعة لعبوا دورا مهمًا في عمليات الإغاثة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين خلال الأزمة التي اندلعت منذ أكتوبر 2023.

واختتم الوكيل الدائم كلمته قائلا: "وفي هذا اليوم، نُحيّي كل متطوّعة ومتطوّع قدّم وقته وجهده ومسؤوليته؛ ونؤكد التزامنا ببناء منظومة تطوّع مستدامة تُحوّل النوايا الحسنة إلى نتائج ملموسة، وتُبقي الإنسان في قلب السياسات العامة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي الجهات الحكومية العمل التطوعي في مصر مؤسسات المجتمع المدني وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا" في الجونة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية

التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024

وزيرا التضامن والعمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثي الفيوم ووادي النطرون

التضامن تختتم فعاليات المرحلة التجريبية لمشروع زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة ببنى سويف

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون 0/2 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول

كأس مصر، عمر كمال يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصرية للاتصالات

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

فان دايك يصطحب أبناء جوتا في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون لتكريم والدهم

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

بعد الاعتراف بصوماليلاند، محمد على خير: مطلوب تكتل مصري سعودي تركي لمواجهة تهديدات نتنياهو

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads