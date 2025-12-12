الحصر العددي، تقدم الرحماني وعطا سليم والقبطان بجولة الإعادة بدائرة المنتزه بالإسكندرية

18 حجم الخط

أظهر فرز عدد من اللجان الفرعية بالدائرة الأولى المنتزه في الإسكندرية، بانتخابات الإعادة لــ 27 مرشحًا على مقعد وحيد بالدائرة، تقارب ثلاثة مرشحين لبعضهم في الأصوات وهم هشام الرحماني، عطا سليم، القبطان هاني.

وجاءت نتائج الحصر العددي في بعض اللجان كالتالي:

لجنة مدرسة عبده مبروك بأبي قير. القبطان هاني 843 صوتًا، وهشام الرحماني ٤٣ صوتًا وبهاء عطا سليم ١٨ صوتًا.

واللجنة الفرعية رقم ١٦ مدرسة، حصول المرشح عمرو شعير ١٠٥ أصوات، ٧ باطل، وهشام الرحماني ٤٠ صوتًا، رفعت الهواري ١٨ صوتًا، عطا سليم ١٦ صوتًا. القبطان هاني ٢ صوت.

كما جاءت لجنة ١٤٣ حصول المرشح هشام الرحماني ٥٨٣ صوتًا، وعبد السلام العمراوي ٣٧ صوتًا، بينما جاءت لجنة ٤٥ حصول المرشح هشام الرحماني ٢٤ صوتًا، ورفعت الهواري ٢٩ صوتًا، وعطا سليم ٧، والعمراوي ٦ أصوات.

وجاءت الاصوات فى لجنه ٩٩ مدرسة حصول المرشح محمد السيد هشام الرحماني على ٩٦ صوت، وعبدالسلام العمراوي ٦٢صوت.



بينما لجنة ٧٣ حصول المرشح القبطان هاني ٥٣٢ صوتًا، وهشام الرحماني ٤٠ صوتًا، وعطا سليم ١٤ صوتًا، وجاءت اللجنة الفرعية رقم ١٤٧ حصول المرشح عطا سليم ٥٣٦ صوتًا والقبطان هاني ٢ صوت.

وأسفرت لجنة 149، حصول المرشح هشام الرحماني على 173 صوتًا، وعطا بهاء سليم على 89 صوتًا، وعبد السلام العمراوي على 56 صوتًا، ورفعت الهواري على 39 صوتًا.

أما اللجنة 67 بدائرة المنتزه، حصول المرشح هشام الرحماني على 268 صوتًا، وعطا بهاء سليم على 68 صوتًا، ورفعت الهواري على 25 صوتًا.

