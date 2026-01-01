الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت  نيابة عين شمس بحبس 4 عاطلين بتهمة حيازة و تعاطي المواد المخدرة بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو وتبين أنهم 4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهتهم أقروا بتعاطي المواد المخدرة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة القاهرة المواد المخدرة

مواد متعلقة

التحفظ على أدوية مخدرة مدرجة بالجدول داخل محل مستلزمات طبية بالفيوم

القرص بـ1500 جنيه، تفاصيل جديدة في واقعة القبض على سائق محافظ الدقهلية بمواد مخدرة

القبض على سائق محافظ الدقهلية وبحوزته مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه

ضبط 104 كيلوجرامات مواد مخدرة و86 فردا وبندقية خرطوش خلال حملات بالمحافظات

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا

ارتفاع الأمواج يقترب من 4 أمتار، اضطراب الملاحة البحرية يضرب 9 شواطئ في البحر المتوسط

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات 2026

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العيد في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads