تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن

أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انفتاحًا على التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغية الوصول إلى «صفقة» تشمل التعاون في قطاع النفط ومكافحة تهريب المخدرات، ممتنعًا في الوقت ذاته عن التعليق على الضربات التي تُنفّذها الولايات المتحدة ضد عصابات المخدرات، بما في ذلك داخل أراضي فنزويلا.

التعاون في قطاع النفط ومكافحة تهريب المخدرات

وبحسب ما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مقابلة مسجلة، بُثت الخميس على التلفزيون الرسمي، وصف مادورو فنزويلا بأنها «دولة شقيقة» للولايات المتحدة وحكومة صديقة. ولكنه أكّد مُجدّدًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض تغيير حكومي في فنزويلا والوصول إلى احتياطاتها النفطية الهائلة من خلال حملة ضغط متواصلة منذ أشهر، وبدأت بانتشار عسكري واسع النطاق في البحر الكاريبي في أغسطس من العام الماضي. وتساءل: «ما الذي يسعون إليه؟»، ورأى أنه «من الواضح أنهم يسعون إلى فرض أنفسهم من خلال التهديدات والترهيب والقوة»، مضيفًا أن الوقت قد حان لكي يبدأ البلدان «التحدث بجدية، مع وجود بيانات موثقة». وقال أيضًا: «تعلم الحكومة الأمريكية، لأننا أبلغنا العديد من المتحدثين باسمها، أننا مستعدون لمناقشة صفقة لمكافحة تهريب المخدرات بجدية إذا كانوا يرغبون في ذلك». أما «إذا أرادوا النفط، فإن فنزويلا مستعدة للاستثمار الأمريكي، كما هي الحال مع شركة شيفرون، متى ما أرادوا، وأينما أرادوا، وكيفما أرادوا».

وباتت «شيفرون» شركة النفط الكبرى الوحيدة التي تُصدّر النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.

وسُجّلت المقابلة عشية رأس السنة، في اليوم الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي شنّ غارات على 5 قوارب يُشتبه في أنها تُستخدم في تهريب المخدرات.

وخلال بثّ المقابلة، عُرضت مشاهد يظهر فيها مادورو ومُحاوره، وهما يسيران في منطقة عسكرية بالعاصمة كراكاس. ولاحقًا، تولى مادورو قيادة سيارة برفقة الصحافي في مقعد الراكب الأمامي، وزوجة الرئيس سيليا فلوريس تجلس في المقعد الخلفي، في لفتة فسّرها المعلقون على أنها محاولة لإظهار الثقة وسط مخاوف من ضربة أمريكية، على رغم تقليص مادورو لظهوره العلني في الأسابيع الأخيرة.

وبهجمات القوارب الأخيرة، يرتفع إجمالي عدد الهجمات المعروفة على القوارب إلى 35، ويصل عدد القتلى إلى 115 شخصًا على الأقل، وفقًا للأرقام التي أعلنتها إدارة ترامب. وبين الضحايا فنزويليون.

وقف تدفق المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة

ووفقا لصحيفة «الشرق الأوسط»، برّر الرئيس ترامب هذه الهجمات بأنها ضرورية لوقف تدفق المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن بلاده تخوض «نزاعًا مسلحًا» مع عصابات المخدرات. وبدأت الغارات في 2 سبتمبر 2025 قبالة سواحل فنزويلا على البحر الكاريبي، ثم امتدت لاحقًا إلى شرق المحيط الهادئ.

وفي واحدة من الهجمات التي كشفت عنها مصادر أمريكية مطلعة، نفّذت وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» غارة جوية بمسيرة الأسبوع الماضي على ميناء يُعتقد أنه يستخدم من عصابات المخدرات الفنزويلية، لتكون هذه أول عملية معروفة على الأراضي الفنزويلية، في ما يُمثل تصعيدًا خطيرًا في حملة الضغط التي تشنها إدارة ترمب ضد مادورو، الذي تتهمه بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة.

وعند سؤاله عن العملية على الأراضي الفنزويلية، قال مادورو إنه يستطيع «الحديث عنها خلال أيام قليلة».

وفي ما بدا أنه محاولة للضغط على إدارة ترامب، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قوات الأمن الفنزويلية اعتقلت عددًا من الأمريكيين خلال الأشهر الأخيرة. ونقلت عن مسؤول لم تُسمّه أن بعض المعتقلين يواجهون تُهمًا جنائية حقيقية، بينما تدرس الحكومة الأمريكية تصنيف اثنين منهم على الأقل كمعتقلين ظلمًا.

ويشمل المعتقلون ثلاثة من حاملي الجنسية المزدوجة الفنزويلية - الأمريكية، إضافة إلى اثنين من المواطنين الأمريكيين. ويرى مسؤولون في الإدارة أن مادورو يعتقل الأمريكيين من أجل استخدامهم «ورقة ضغط» ضد الولايات المتحدة.

إلى ذلك، وفي مناسبة حلول العام الجديد، أطلقت السلطات الفنزويلية 88 شخصًا على الأقل كانوا سُجنوا عقب الانتخابات الرئاسية في فنزويلا عام 2024، علمًا أن السلطات أطلقت أيضًا 99 شخصًا بمناسبة عيد الميلاد.

وبحسب الأرقام الرسمية، أدّت الحملة التي نفّذتها السلطات الفنزويلية لقمع الاضطرابات، التي أعقبت إعلان إعادة انتخاب مادورو، عن توقيف 2400 شخص ومقتل 28 آخرين. وأعلنت السلطات إطلاق أكثر من 2000 شخص في الأسابيع اللاحقة.

