خارج الحدود

ترامب بعد اجتيازه اختبار القدرات المعرفية للمرة الثالثة: صحتى ممتازة

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اجتيازه للمرة الثالثة على التوالي اختبار القدرات المعرفية، مشدد على أنه يتمتع بـ صحة ممتازة.

ترامب يجتاز اختبار القدرات المعرفية

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" قائلا: "أفاد أطباء البيت الأبيض للتو بأنني أتمتع بصحة ممتازة، وأنني اجتزتُ بنجاح باهر، وللمرة الثالثة على التوالي، اختبار القدرات المعرفية، وهو اختبار لم يجرؤ أي رئيس أو نائب رئيس سابق على إجرائه، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

 

وتابع الرئيس الأمريكى: "أعتقد أنه يجب إلزام أي شخص يترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس بإجراء اختبار قدرات معرفية شامل وموثوق. لا يمكن أن تُدار بلادنا العظيمة من قِبل أشخاص أغبياء أو غير أكفاء".

 

وكان ترامب قد قال، يوم أمس الخميس، إنه يتناول جرعة يومية من الأسبرين أكبر مما يوصي به الأطباء.

ترامب يكشف سبب تناوله الأسبرين 

وأضاف، في حوار مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يقولون إن الأسبرين مفيد لتخفيف الدم، وأنا لا أريد دمًا ثخينًا يتدفق في قلبي، أريد دمًا خفيفًا يتدفق في قلبي.

 

يشار إلى  ترامب البالغ من العمر 79 عاما يعد ثاني أكبر رئيس يتولى رئاسة الولايات المتحدة سنًا، بعد سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي تراجع عن الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024، وسط تساؤلات بشأن قدراته الصحية على شغل المنصب، وكان يبلغ من العمر 82 عامًا عندما غادر منصبه قبل عام.

ترامب يوجه تحذيرًا لـ السلطات الإيرانية: إياكم وقتل المتظاهرين

موعدنا 3 نوفمبر، أول رد من جورج كلوني على هجوم ترامب بعد منحه الجنسية الفرنسية

 

 

 

