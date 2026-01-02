إسرائيل تهاجم زهران ممداني مجددا: معادٍ للسامية ويصب الزيت على النار

18 حجم الخط

زهران ممداني، جدد الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، انتقاد عمدة نيويورك زهران ممداني، وذلك بعد يوم واحد من تسلمه مهام منصبه رسميا، على خلفية قرارات اتخذها بإنهاء قيود كانت مفروضة على مقاطعة تل أبيب، وإلغاء اعتماد تعريف مثير للجدل لـ"معاداة السامية".

إسرائيل تهاجم زهران ممداني

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: حلو قرار زهران ممداني، أنه "في أول يوم له رئيسا لبلدية نيويورك، كشف ممداني عن وجهه الحقيقي، فقد رفع القيود المفروضة على مقاطعة إسرائيل، وألغى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) لمعاداة السامية"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية، أن هذه القرارات التى أصدرها زهران ممداني بمثابة "صب للزيت على نار معاداة السامية"، على حد وصفها.

زهران ممداني يلغي قرارا اتخذه العمدة السابق إريك آدامز

وفي ذات السياق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فى نسخته الإنجليزية، أن "زهران ممداني ألغى قرارا اتخذه العمدة السابق إريك آدامز، يقضي بتطبيق تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، وهو تعريف يعتبر أن بعض أشكال انتقاد إسرائيل معاداة للسامية".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن "هذا التعريف رغم اعتماده من قبل مجموعة واسعة من الحكومات الوطنية والمحلية في العالم، إضافة إلى عدد من المؤسسات، واجه معارضة واسعة من جهات أخرى ترى أن إدراجه لبعض أشكال انتقاد إسرائيل يقيد حرية التعبير السياسي المشروع".

وقالت الصحيفة، أن تعريف التحالف الدولي "ينص على أن حرمان الشعب اليهودي من حق تقرير المصير يعد تمييزا"، مضيفا أن ممداني "رفض مرارا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية".

كما أشارت إلى أن التعريف المشار له، يعتبر أن "الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري يعد معاداة للسامية".

وفي نوفمبر الماضي، شن وزير شئون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، هجومًا حادًا على زهران ممداني عقب فوزه، مدعيًا في تدوينه على منصة "إكس" أن "نيويورك سلمت مفاتيحها إلى مؤيد لحماس"، في اتهام اعتاد مسئولون إسرائيليون توجيهه لكل من ينتقد سياسات تل أبيب.

وأضاف شيكلي وقتها: "خيار نيويورك "ممداني" يُقوّض أسس المدينة، التي وفرت الحرية وفرص النجاح للاجئين اليهود منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأصبحت معقلا لأكبر جالية يهودية في العالم"، وفق تعبيره.

