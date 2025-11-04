ترامب يشن هجوما شرسا على زهران ممداني المرشح الأوفر حظا بانتخابات عمدة نيويورك

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زهران ممداني، المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك، واصفًا إياه بأنه “شيوعي متطرف”.

ترامب يشن هجومًا عنيفا على زهران ممداني

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أي يهودي يصوت لزهران ممداني في انتخابات عمدة نيويورك شخص غبي ويكره اليهود -حسب زعمه.

ترامب يهدد بعدم تقديم أي تمويلات لنيويورك في هذه الحالة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقدِّم تمويلًا فدراليًّا لمدينة نيويورك إلا بالحد الأدنى المطلوب في حال فوز المرشح ذي التوجهات اليسارية زهران ممداني.



وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "إذا فاز المرشح الشيوعي زهران ممداني بانتخابات عمدة نيويورك، فمن غير المرجح أن لا أقدّم أموالًا فدرالية إلى مدينتي الأولى الحبيبة سوى بالحد الأدنى المطلوب، لأن هذه المدينة العظيمة سابقًا لن تملك أي فرصة للنجاح أو حتى البقاء بقيادة شيوعي! بل ستزداد سوءًا، ولا أريد بصفتي رئيسًا أن أرسل أموالًا جيدة بعد أموال سيئة. واجبي أن أدير البلاد، وقناعتي الراسخة أن مدينة نيويورك ستتحول إلى كارثة اقتصادية واجتماعية كاملة في حال فوز ممداني".

