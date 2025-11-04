الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يشن هجوما شرسا على زهران ممداني المرشح الأوفر حظا بانتخابات عمدة نيويورك

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

هاجم الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب،  زهران ممداني، المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك، واصفًا إياه بأنه “شيوعي متطرف”.

ترامب يشن هجومًا عنيفا على زهران ممداني

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أي يهودي يصوت لزهران ممداني في انتخابات عمدة نيويورك شخص غبي ويكره اليهود -حسب زعمه.

ترامب يهدد بعدم تقديم أي تمويلات لنيويورك في هذه الحالة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقدِّم تمويلًا فدراليًّا لمدينة نيويورك إلا بالحد الأدنى المطلوب في حال فوز المرشح ذي التوجهات اليسارية زهران ممداني.


وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "إذا فاز المرشح الشيوعي زهران ممداني بانتخابات عمدة  نيويورك، فمن غير المرجح أن لا أقدّم أموالًا فدرالية إلى مدينتي الأولى الحبيبة سوى بالحد الأدنى المطلوب، لأن هذه المدينة العظيمة سابقًا لن تملك أي فرصة للنجاح أو حتى البقاء بقيادة شيوعي! بل ستزداد سوءًا، ولا أريد بصفتي رئيسًا أن أرسل أموالًا جيدة بعد أموال سيئة. واجبي أن أدير البلاد، وقناعتي الراسخة أن مدينة نيويورك ستتحول إلى كارثة اقتصادية واجتماعية كاملة في حال فوز ممداني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب زهران ممداني عمدة نيويورك اليهود

مواد متعلقة

أثرياء نيويورك يبيعون شققهم تحسبا لفوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني

ترامب يهدد بوقف تمويل نيويورك حال فوز "زهران ممداني" بمنصب عمدة المدينة

فريد زهران: إرادة المواطن فوق كل اعتبار.. وخلافات "المصري الديمقراطي" دليل وعي لا انقسام

الأكثر قراءة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

عمر كمال يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في شباك هايتي بكأس العالم تحت 17

ضوابط تشغيل العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون العمل الجديد

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، الآداب الشرعية في كيفية البدء بالسلام وترتيبه

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads